Mark Tijsmans: "In de cultuursector wordt te veel beslist door een kleine arty-farty elite. Zij moeten niet beslissen wat we goed vinden"

25 augustus 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Zijn rollen zijn niet op twee handen te tellen, maar het was ongetwijfeld die van Wilfried Pasmans in 'Flikken' die Mark Tijsmans (49) de grootste publiekserkenning bezorgde. Tegenwoordig staat zijn tv-carrière op een laag pitje, maar hij bracht onlangs wel zijn zestiende jeugdboek uit en hij komt in oktober op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen.

Het acteerpalmares van Mark Tijsmans oogt indrukwekkend. Maar voor velen zal vooral zijn rol als Wilfried Pasmans in Flikken op het netvlies gebrand staan. "Het is een personage dat ik heel graag gespeeld heb", vertelt Mark in Story. "Die rol is me op televisievlak nog steeds het dierbaarst. Na afloop van mijn tv-werk ben ik altijd wel in het theater actief gebleven, maar dat zien natuurlijk minder mensen. Weet je, als ik terugkijk op al die grote rollen, kan ik enkel ontzettend dankbaar zijn. En aan de ploeg van Flikken heb ik heel wat vriendschappen overgehouden, zoals met Ludo Hellinx, die Raymond Jacobs speelde en een vriend voor het leven werd. Hij speelde onlangs nog de rol van Merlijn in de musicalbewerking van mijn roman De ridders van de ronde keukentafel."

Dat 'Flikken' zo populair werd had ook te maken met de strategie van de VRT. Het was hun eerste programma waarvoor echt reclame gemaakt werd.

Klopt. Tegenwoordig heb je wel de huis-dagen, maar lang daarvoor had je voor de fans van Flikken al ontmoetingsdagen met de cast. Tijdens die tien edities, tussen 1999 en 2008, was het altijd een overrompeling, met honderdduizend mensen in de Gentse binnenstad. Speciaal voor de Flikken-dagen werd ook de Flikken-band in het leven geroepen, met de voltallige cast zingend op het podium. Je product dichter bij de mensen brengen en er een evenement van maken, is iets wat de VRT toen geleerd heet van producent Erwin Provoost.

Vermoedelijk waren er ook minder prettige kantjes aan die plotse populariteit?

