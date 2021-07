Mark Ruffalo en Baywatch-actrices zijn klant: Vlaamse zwartwitfotograaf werd verliefd op de kleuren van Saint-Tropez

Showbizz“Saint-Tropez is als Sint-Denijs bij Zwevegem, waar ik vandaan kom. Een kleine gemeente, iedereen kent iedereen.” Maak kennis met Tom Vandenhende (51), een Vlaming die naam heeft gemaakt als zwartwitfotograaf in Saint-Tropez. Opmerkelijk, want toen hij jaren geleden verliefd werd op de mondaine badplaats, kwam dat… “door de prachtige kleuren van de huizen en de natuur.”

Bienvenue à Saint-Tropez! Waar niemand opkijkt van een knaloranje Ferrari of een azuurblauwe Bentley. Waar je per dag 3.000 euro liggeld betaalt voor je plezierboot in de jachthaven. En waar nu ook de Verhulstjes een fraai dak boven hun hoofd hebben. Reporter DIETERT BERNAERS en fotograaf JOEL HOYLAERTS gingen op zoek naar de magie van het meest mondaine vissersdorp ter wereld.

Jarenlang droomde Tom Vandenhende ervan om naar het zuiden te verkassen. Maar zijn toenmalige echtgenote bleek minder gewonnen voor zijn verhuisplannen. “Tot ze elf jaar geleden toch instemde. Ze had wel één voorwaarde: het moest Saint-Tropez zijn. Vond ik niet het beste idee, de huurprijzen swingen hier de pan uit. Maar kijk, ik ben verknocht geraakt aan dit dorp. Mijn vrouw en ik zijn ondertussen gescheiden en ik heb eraan gedacht om nog zuidelijker te trekken, naar Italië, maar ik ben uiteindelijk toch gebleven.”

Waarom geen winkeltje?

In België deed Tom renovatie van meubelen. “Ik heb dat in het begin hier ook geprobeerd, maar dat kwam niet van de grond. In Saint-Tropez worden zetels niet opgelapt, hier kopen ze gewoon nieuwe.” (lacht)

Quote Ik doe ook immo. Vorige week heb ik een apparte­ment van 550.000 euro gevonden, 106 vierkante meter. Dat ga ik nu laten renoveren en later verkopen voor anderhalf miljoen euro. Normaal gezien is dat meteen weg. Tom Vandenhende, Vlaamse fotograaf en immomakelaar in Saint-Tropez

Hij koos er uiteindelijk voor om van zijn hobby zijn beroep te maken. “Ik fotografeerde ook in België al een beetje, ik heb veel geleerd van Henk Van Cauwenbergh. Toen vrienden in mijn appartement foto’s zagen en vroegen of ze die konden kopen, dacht ik: waarom geen winkeltje beginnen? Ik ben portretten van Saint-Tropez beginnen te maken, gek genoeg deed niemand dat. De ingang van Nikki Beach, het oude naambord wanneer je Saint-Tropez binnenrijdt, de Place des Lices… Typische, tijdloze beelden waar duidelijk een markt voor was. Ik ben nu bezig om ze allemaal te verzamelen in een boek dat eind dit jaar uitkomt: ‘Mon Passage à Saint-Tropez’.”

Volledig scherm Tom toont ontwerpen van Karl Lagerfeld voor Brigitte Bardot. Destijds afgekeurd door de bekende modeontwerper, sommige zijn zelfs doormidden gescheurd. "Een vriendin die voor Lagerfeld heeft gewerkt, heeft ze kunnen bemachtigen. Ik ga er foto's van maken en die ga ik ingekaderd verkopen." © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

“Daarnaast verkoop ik ook prints van oude beelden waar ik de rechten van heb gekocht. Foto’s van Brigitte Bardot, uiteraard. Onlangs heb ik van een vriendin enkele ontwerpen gekregen die ze als medewerkster van Karl Lagerfeld ooit heeft kunnen bemachtigen. Het zijn silhouetten van BB die de beroemde modeontwerper en grote Saint-Tropez-fan niet goed genoeg vond, sommige zijn zelfs deels verscheurd. Ik ga daar beelden van maken en ben er zeker van dat die als zoete broodjes zullen verkopen.”

500 immomakelaars

Sylvester Stallone is in zijn winkel geweest, enkele actrices van Baywatch kochten foto’s, acteur Mark Ruffalo ook. De kaders met zwartwitfoto’s verkoopt hij aan 100 euro, aan de muur van zijn piepkleine winkeltje hangt een portret van Brigitte Bardot dat 3.000 euro moet kosten. “Dat is een kunstwerk van een Italiaanse vriend”, zegt hij. “Omdat ik in het begin niet genoeg verdiende, ben ik trouwens ook nog met immo begonnen. Niet simpel, er zijn naar verluidt bijna 500 agenten actief hier in Saint-Tropez. Maar ik boer toch niet slecht. Ik doe ongeveer tien transacties op een jaar.”

Quote Ik ga maar één keer per jaar naar de plages in Pampelonne, precies omdat het daar zo duur is: als ik een vriendin mee uit eten neem en twee ligstoelen huur, ben ik al gauw 500, 600 euro kwijt. Tom Vandenhende, Vlaamse fotograaf en immomakelaar in Saint-Tropez

Nochtans: huizen van een miljoen euro of minder, vind je hier amper nog, zegt Tom. “Ik wandel veel door het centrum, praat constant met oudere mensen in het dorp en zo heb ik de voorbije twee maanden drie huizen verkocht die eigenlijk niet te koop stonden. Hier in de straat heb ik vorige week een appartement van 550.000 euro gevonden, 106 vierkante meter. Dat gaan we nu renoveren en later verkopen voor anderhalf miljoen euro. Normaal gezien is dat meteen weg.”

Volledig scherm Het zwembad bij het meest exclusieve appartementscomplex van Saint-Tropez. Tom betrekt er een flat van 52 vierkante meter, in België zouden we dat een studio noemen. Toch betaalt hij elke maand 2.200 euro. "Een vriendenprijsje", bezweert hij ons. © Joel Hoylaerts / Photo News

Voor de huur van zijn eigen winkeltje, amper 16 vierkante meter groot, betaalt hij elke maand 1.100 euro. Voor zijn flat van 52 vierkante meter - in België noemen we dat een studio of een kot - moet hij maandelijks 2.200 euro neertellen. “En dat is dan nog een absolute vriendenprijs”, zegt Tom. “Mijn woonst ligt in het meest exclusieve appartementsblok van Saint-Tropez. Groot buitenzwembad, mega bubbelbad, een fitnessruimte, ondergrondse parking,… Tijdens de vakantiemaanden worden deze flats verhuurd voor 10.000 euro per wéék.”

Dat Saint-Tropez duur is: het komt in elk gesprek terug. “De baas van hotel Le Sube aan de jachthaven zei me ooit: ‘Als je in Saint-Tropez miljonair wil worden, moet je hier arriveren als miljardair’.” (lacht)

Volledig scherm Toeristen kijken wat er in de etalage ligt bij Tom Vandenhende. Links op het stoeltje naast de deur een portret van Brigitte Bardot. © Joel Hoylaerts / Photo News

“Er zit een kern van waarheid in, maar ik wil het toch ook relativeren. Als ik hier naar de supermarkt ga, zit mijn kar vol voor 100 euro. Ik ga maar één keer per jaar naar de plages in Pampelonne, precies omdat het daar zo duur is: als ik een vriendin mee uit eten neem en twee ligstoelen huur, ben ik al gauw 500, 600 euro kwijt.”

Iedere morgen gelukkig

Money rules the world. Tom maakte het ook in zijn persoonlijk leven mee. Zijn echtgenote leerde iemand anders kennen. “Iemand die rijker is dan ik, zo gaat dat hier in Saint-Tropez. Véél echtscheidingen.”

Maar de liefde voor het vissersdorp is er niet kleiner op geworden. “Ik ben een zwartwitfotograaf maar de kleuren van Saint-Tropez, van de huizen en de natuur net buiten het centrum, kunnen me nog altijd diep raken. Bovendien is het hier praktisch altijd goed weer, dat maakt me nog iedere morgen gelukkig.”

