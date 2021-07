Mark Ruffalo en Baywatch-actrices zijn klant: Vlaamse zwartwitfotograaf Tom Vandenhende werd verliefd op de kleuren van Saint-Tropez

ShowbizzBienvenue à Saint-Tropez! Waar niemand opkijkt van een knaloranje Ferrari of een azuurblauwe Bentley. Waar je per dag 3.000 euro liggeld betaalt voor je plezierboot in de jachthaven. En waar nu ook de Verhulstjes een fraai dak boven hun hoofd hebben. Reporter DIETERT BERNAERS en fotograaf JOEL HOYLAERTS gingen op zoek naar de magie van het meest mondaine vissersdorp ter wereld. “Saint-Tropez is als Sint-Denijs bij Zwevegem, waar ik vandaan kom. Een kleine gemeente, iedereen kent iedereen.” Maak kennis met Tom Vandenhende (51), een Vlaming die naam heeft gemaakt als zwartwitfotograaf in Saint-Tropez. Opmerkelijk, want toen hij jaren geleden verliefd werd op de mondaine badplaats, kwam dat… “door de prachtige kleuren van de huizen en de natuur.”