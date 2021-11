Mark Hoppus dankbaar nadat hij kankervrij werd verklaard: “Als ik ooit nog eens klaag, toon me dan deze foto”

CelebritiesMark Hoppus (49), de bassist van Blink-182, heeft er een bewogen jaar opzitten. In juni vertelde hij dat hij kanker had, ondertussen werd de muzikant wel kankervrij verklaard. En daar is hij erg blij mee.

Net zoals zoveel andere Amerikanen vierde Mark Hoppus vorige week Thanksgiving. Op Instagram vertelde hij waar hij dankbaar voor was. “Ik heb zoveel om vandaag dankbaar voor te zijn”, schreef hij bij een foto van zichzelf naast het toilet. “Deze foto is in juni genomen, halverwege mijn chemotherapie. Ik wist toen nog niet of het werkte of niet. Ik was verbannen naar de badkamervloer. Kokhalzend.”

“Als ik ooit nog eens klaag over iets triviaal of onbelangrijk, toon me dan alsjeblieft deze foto om me eraan te herinneren hoe erg het kan zijn en hoe gezegend ik eigenlijk ben”, vervolgde hij. “Ik hoop dat jullie allemaal een geweldige dag hadden met vrienden en familie. Happy Thanksgiving.”

Hoppus maakte in juni bekend dat hij een soort van lymfeklierkanker had, in het vergevorderde stadium 4. “Ik blijf hoopvol en positief”, liet hij toen weten. Beter nieuws kwam er in september. Toen vertelde een duidelijk opgeluchte Hoppus dat hij kankervrij was verklaard. “Bedankt aan God, het universum, vrienden, familie en iedereen die me steun en liefde zond. Ik moet nog steeds elke zes maanden gescand worden en het zal nog tot het einde van het jaar duren voor alles weer normaal is, maar vandaag is een geweldige dag.”

