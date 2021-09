Mark Hoppus (Blink-182) kankervrij verklaard: “Vandaag is een geweldige dag”

“Ik ben net bij mijn oncoloog geweest en ik ben kankervrij!", klinkt het enthousiast bij Mark Hoppus. “Ik dank God, het universum, mijn vrienden en familie en iedereen die me gesteund heeft en vriendelijkheid en liefde heeft gestuurd." Toch moet de zanger nog even alert blijven. “Ik moet nog steeds elke zes maanden gescand worden en het zal nog tot het einde van het jaar duren voor alles weer normaal is. Maar vandaag is een geweldige dag en ik voel me zo gezegend.”

In juni raakte bekend dat de zanger van Blink-182, bekend van nummers als ‘First Date' en ‘All The Small Things’, aan kanker leed. “Het is klote en ik ben bang. Maar tegelijkertijd ben ik gezegend met geweldige dokters, familie en vrienden die me hierdoor gaan krijgen.” Hoppus deelde mee dat hij aan een vorm van lymfeklierkanker leed en in het vierde stadium zat. “Het zit in genoeg delen van mijn lichaam zodat ik in het vierde stadium zit, wat volgens mij het hoogste is." Toch bleef de zanger hoopvol: “We gaan deze kanker verslaan. Het is een kwestie van tijd."