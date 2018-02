Marjolein van 'Blind getrouwd': "Ik ben van mijn roze wolk gevallen" Frederik Velghe

20 februari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Wie had dít zien aankomen? Mike (39) en Marjolein (36) leken op weg om hét succesverhaal te worden van ‘Blind Getrouwd’. Maar plots: barsten in het sprookje. "Die eerste dag was alles fantástisch", doet Marjolein haar relaas in Dag Allemaal. "En dan komt de realiteit..."

Liefde op het eerste gezicht, en nog geen klein beetje. Dat was het beeld dat Vlaanderen kreeg van Mike en Marjolein. Nog maar pas ‘blind getrouwd’, maar meteen al stapelverliefd. Lachend, kussend, en hand in hand hun toekomst tegemoet. Maar wat blijft er nog over van die vurige start, nu blijkt dat Mike en Marjolein op heel wat vlakken totaal anders in het leven staan... Was het sprookje te mooi om waar te zijn? "Noem het maar een terugval na die blitzstart", zegt Marjolein, die eerst nog eens terugblikt op die veelbelovende eerste dagen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN