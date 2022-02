Marjolein uit ‘Blind Getrouwd’ getuigt over operatie: “De gynaecologe zei dat ik nooit mama zal worden”

ShowbizzMarjolein Faes (40), die in 2018 deelnam aan ‘Blind Getrouwd’, heeft een ingrijpende operatie achter de rug. Dat laat ze weten via de sociale media, waar ze ook getuigt over de gevolgen van de ingreep: “Ik heb nooit een kinderwens gehad, maar ik kan je verzekeren... wanneer het simpelweg geen optie meer is, dan komt het keihard aan.”

Via een lang bericht getuigt Marjolein open en eerlijk over de situatie. “Dan zal ik dus nooit mama worden? ‘Nee’, zei de gynaecologe. Het is nu bijna één jaar geleden”, zo begint ze haar bericht. “18 februari 2021. Een dag om nooit meer te vergeten. Die dag dat ze mijn baarmoeder hebben verwijderd. Het was een moeten. Zo eentje vanuit zelfzorg.”

“Er waren namelijk al drie vleesbomen aan het groeien in dat kleine vrouwenorgaan van mij. En eentje ervan was al zo groot als een mandarijn”, vervolgt de Antwerpse. “Ik had al maanden lang regelmatig last van migraine, verschrikkelijk pijnlijke maandstonden met énorm veel bloedverlies. Zóveel dat ik zelfs niet buiten durfde komen. Na een second opinion bij een heerlijk lieve gynaecologe, werd er mij aangeraden om te kiezen voor een hysterectomie.”

Kinderwens opbergen

Vooral het besef dat ze geen kinderen meer kan krijgen, valt Marjolein zwaar: “BAM! IN YOUR FACE. Ik heb nooit een kinderwens gehad, maar ik kan je verzekeren... wanneer het simpelweg geen optie meer is, dan komt het keihard aan. Wist ik toen veel dat de miserie pas na de operatie kwam...”

De 40-jarige lifecoach laat ook weten dat ze haar ervaringen in een boek heeft gegoten. Dat kreeg de titel ‘Het is oké’ en verschijnt in april van dit jaar in de rekken. Je kan het boek nu wel al vooruitbestellen.

