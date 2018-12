Marjolein uit ‘Blind Getrouwd’ blikt terug op bewogen deelname: “Als een vrouw haar grenzen trekt, wordt ze meteen omschreven als koel” DBJ

24 december 2018

12u17

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een van de meest besproken televisiefiguren uit 2018 moet wel Marjolein Faes uit ‘Blind Getrouwd’ zijn. Na de scheiding met Mike kreeg ze bakken kritiek van de VTM-kijkers. In Dag Allemaal reageert ze daar voor het eerst op.

Tijdens de eerste aflevering van ‘Blind getrouwd’ leek een waar sprookjeshuwelijk tot stand te zijn gekomen. Op het moment dat Marjolein en Mike elkaar voor het eerst zagen, sloeg de vonk meteen over. Geen enkele kijker had kunnen inschatten dat de liefde enkele weken later helemaal bekoeld zou zijn. Marjolein voelde de klik niet meer en maakte dat voor televisiekijkend Vlaanderen aan Mike duidelijk.

Door haar plotse draai kwam Marjolein in een storm van verontwaardigde reacties op sociale media terecht. De impact van die reacties had ze vooraf nooit kunnen inschatten, vertelt ze aan Dag Allemaal. Ze zegt dat ze na de opnames een zwaar verwerkingsproces moest ondergaan. “Mijn verwerkingsproces startte al eind 2017, toen de opnames erop zaten”, aldus Marjolein. “Maar tegen dat ik goed en wel klaar was om terug recht te klauteren, begonnen de uitzendingen al.”

De reacties die volgden op sociale media kwamen keihard aan. “Ik heb de impact onderschat”, klinkt het. “Van bij het begin was er ook veel te doen rond Mike en mij. Eerst allemaal heel leuke reacties, maar daarna ook een pak mindere. Ineens waren er ook mensen die ik niet kende die een stempel op mij wilden drukken. En dat werd te veel op een bepaald moment.“ De meeste reacties begrijpt Marjolein ook niet. “Waarom mensen dat zo negatief beoordeeld hebben, dat weet ik dus nog altijd niet”, reageert ze. “Als een vrouw haar grenzen trekt, wordt ze opeens omschreven als koel, afstandelijk. Als een man dat doet, toont hij karakter en heeft hij principes.”