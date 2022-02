Mariska Bauer na herseninfarct: “Ik was een bezige bij, nu ben ik een rustige vlinder”

Rustige vlinder

Nu, ruim een maand later, is de ergste schrik verdwenen bij het paar. “Mijn armen en benen doen het gewoon weer”, zei Mariska. “Ik doe het rustig aan. Ik was een bezige bij maar nu een rustige vinder.” Verder vertelde ze dat ze het gevoel had dat haar hoofd soms vol met watten zit. “Alles wat ik doe is heel vermoeiend, maar ik ben er nog. Iedere stap die ik nu zet stap is een stap vooruit.”