Marisa Papen poedelnaakt op de Franse televisie: “Ik wil het menselijk lichaam de-seksualiseren” DBJ

20 november 2018

21u20 0 Showbizz Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen (26) heeft naakt een interview afgelegd op de Franse televisie. In ‘Stupéfiant!’ op France 2 had ze het onder meer over de boodschap die ze met haar naaktfoto’s wil meegeven.

Marisa Papen zit niet verlegen om een stuntje meer of minder. Eerder dit jaar poseerde ze al naakt in de voormalige moskee Aya Sofia in Istanbul en aan de klaagmuur in Jeruzalem. In april 2017 belandde ze zelfs een nachtje in een Egyptische cel na een fotoshoot in een tempel nabij Luxor.

Dit keer ging het er iets officiëler aan toe. De ‘mooiste dame op Instagram’, zoals ze wel eens wordt genoemd, werd door de Franse televisie uitgenodigd voor een gesprek over haar intenties en drijfveren. “Ik poseer naakt omwille van de bevrijding die het me geeft”, vertelt ze onder meer aan de interviewster. “Ik wil het menselijk lichaam de-seksualiseren. Voor mij heeft een lichaam meer iets dierlijks dan iets sexy.”

Hoe komt het dat je je zo comfortabel voelt in je blootje, wil de presentatrice weten. “In het begin voelde ik me ook onwennig om naakt te poseren”, vertelt Marisa. “Maar ik doe dit nu een viertal jaar en je beseft meer en meer dat dit slechts een lichaam is, iets heel natuurlijk.” Ook op haar foto’s in de Aya Sofia komt Papen terug. “Ik weet dat ik me af en toe op een gevaarlijke scheidingslijn beweeg, maar een menselijk lichaam bestaat al veel langer dan eender welke religie. Ik krijg ook e-mails van vrouwen uit islamitische landen die me bedanken om zo open te zijn.”

Wil ze nu een politiek statement maken of net een artistiek statement? “Dat loopt allemaal wat in elkaar over”, vertelt Papen. “Ik wil mijn stem en lichaam gebruiken om boodschappen over te brengen voor bijvoorbeeld onderdrukte vrouwen, maar ook voor het milieu.” Papen gooide twee jaar geleden haar naakte lichaam in de strijd tegen de vervuiling van de oceanen. Ze poseerde sensueel op vuile stranden en ze zwom tussen het plastic in de golf van Mexico.