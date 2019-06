Marisa Papen is eerste Belgische op Amerikaanse Playboy-cover Redactie

00u00 0 Showbizz Drijvend in het water, geflankeerd door twee andere naakte lichamen. Marisa Papen (de middelste van het trio) is de eerste Belgische die de cover van de Amerikaanse Playboy siert. Die staat helemaal in het teken van seksualiteit en genderneutraliteit.

"In de meeste delen van de wereld worden seksuele minderheden nog altijd gediscrimineerd", zegt het Limburgse model, dat al meermaals in opspraak kwam met haar naaktfoto's. Onlangs nog toen ze zonder kleren door een orthodoxe wijk in New York flaneerde. "Naaktheid hoeft helemaal niet seksueel te zijn. Dat willen we met deze shoot duidelijk maken.”