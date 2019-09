Exclusief voor abonnees Marina Wally ligt compleet overhoop met manager: “Nu ik zelf mijn boekingen regel, krijg ik zelfs dreigtelefoons van hem” Hij werkte ook jarenlang voor haar vader Redactie

24 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 7 Showbizz Eigenlijk zou Marina Wally (62) dolgelukkig moeten zijn, want haar nieuwe album is eindelijk uit. Helaas, het tegendeel is waar: de enige dochter van ‘The Voice of Europe’ zit in zak en as door een dispuut met haar manager, die ook jarenlang Eddy zaliger begeleidde. “Ik ben van alle miserie al elf kilo afgevallen!” zegt een emotionele Marina deze week in Dag Allemaal.

Met de release van haar nieuwe album ‘Diep in m’n hart’ ziet Marina een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. Bovendien heeft ze naar eigen zeggen een topzomer achter de rug, met een glansoptreden op Kamping Kitsch en een duosprong uit een vliegtuig. Maar terwijl Marina liefdevol over de haren van kleindochter Valentina strijkt, die naast haar zit te kleuren, wordt al snel duidelijk dat haar iets vreselijk dwarszit. Met horten en stoten doet de zangeres, die zichtbaar gebukt gaat onder een bezwaard gemoed, haar verhaal. Bijgestaan door Marleen, haar beste vriendin en grote steun en toeverlaat.

Enkele weken geleden kwam Marina niet opdagen op een optreden in Landen. De minder positieve berichten op Radio 2 en in de krant daarover, hebben haar hard geraakt, en ze wil graag voor eens en altijd de puntjes op de i zetten. “Ten eerste schreven ze dat ik opnieuw aan de drank zat. Maar ik drink al vijftien jaar niet meer!” zegt ze emotioneel. “En ten tweede, wie vergeet er eens niet een optreden als hij op vakantie is? Het was ook een misverstand. Dat optreden in Landen stond in optie bij meneer Colpaert (Hugo Colpaert, die ook de manager was van haar vader Eddy en die ze consequent ‘meneer Colpaert’ noemt, red.), maar ik heb nooit mijn handtekening gezet. Een optie is geen echte boeking, hé, en ik heb nooit een bevestiging van meneer Colpaert gekregen dat het optreden effectief geboekt was.”

Waardoor jij ervan uitging dat het geannuleerd was, terwijl ze in Landen dachten dat je wél ging komen.

Zo is het, ja. De organisator belde mij om 21u, maar ik zat in Blankenberge. Hadden ze mij om 19u gebeld, dan was er geen probleem geweest. Maar nu sloeg ik tilt! Ik kon daar onmogelijk nog geraken.

Toch werd jou achteraf onprofessioneel gedrag verweten.

Ja, er werd gezegd dat ik op een terras porto zat te drinken. Maar ik drink al vijftien jaar geen porto meer! Mijn dokter was nogal kwaad toen hij dat in de krant las, hij dacht dat ik hervallen was. Dat was een eerschending voor mij hé, ik was tot in het diepst van mijn ziel gekrenkt. Ik heb kwaad gebeld naar die organisator van Landen. Maar hij vertelde me dat niet híj dat gerucht had gelanceerd, maar iemand uit het publiek. (de organisator bevestigt tegenover ons dat het zo is gegaan, nvdr).

Maar intussen is dat verhaal een eigen leven gaan leiden.

Ja, in de krant en op de radio. (tot haar goeie vriendin) Marleen, jij was erbij. Heb ik op Kamping Kitsch gedronken? Nee. Ik drink alleen nog Kidibul, met mijn kleindochter.

Hoe is dat verhaal dat jij porto zat te drinken dan bij de media geraakt?

(Marina en Marleen kijken elkaar met veelbetekenende blik aan)

Marleen: (zucht even) Weet je, dit is al eventjes aan de gang. Marina krijgt optredens door van haar manager Hugo Colpaert, maar altijd in optie. En drie van de vier belt hij de dag ervoor af. Tja, op den duur weet je niet meer wat je moet geloven.

Marina: Daarom ben ik maar zelf mijn boekingen beginnen te doen. En met resultaat: bij meneer Colpaert had ik vorig jaar tien optredens, sinds ik het zelf doe al 85!

En dat is hem een doorn in het oog, bedoel je?

Marina: (knikt) Hoe meer optredens en hoe meer succes ik heb, hoe groter de jaloezie! En nu... Wat meneer Colpaert en zijn medewerker doen, dat zijn echte pesterijen: ze boeken optredens waar ik eigenlijk niet kan geraken, omdat ik nog andere boekingen heb. En dan krijg ik kwade e-mails van hen om mij onder druk te zetten. Zijn medewerker belde zelfs om mij te intimideren: hij zei dat ik móest komen optreden of dat ik anders weer met rare verhalen in de krant of op de radio zou komen.

Chantage, dus. Da’s wel een heel forse beschuldiging.

Marleen: En toch is het zo. Natuurlijk zijn wij kwaad geworden. Da’s echt een discussie geweest tot en met. Hij is mij beginnen uit te maken en Marina ook, tot ik de telefoon heb dichtgesmeten.

Marina: Ik heb daarna nog telefoontjes gekregen van die medewerker: ‘Ze gaan in de krant weer zeggen dat ge niet kon optreden omdat ge te veel porto op had.’ Terwijl... Ik kan mezelf niet in tweeën delen, hé. Ik kon niet op een halfuur tijd van Poppel tegen de Nederlandse grens naar Nieuwerkerken bij Aalst geraken (toont ons het mailverkeer met de medewerker van Hugo Colpaert, die haar inderdaad onder druk zet om voorrang te geven aan het door hen geboekte optreden in Nieuwerkerken, nvdr). Gelukkig heb ik toch een oplossing gevonden. Ik heb beide concerten kunnen doen en iedereen was tevreden.

Marleen: Colpaert en zijn medewerker hadden ’t ook clever aangepakt, door het geld vooraf op haar rekening te storten. Zo dachten ze haar ertoe te kunnen dwingen toch ook naar Nieuwerkerken te gaan. Maar we hebben dat geld teruggestort.

Je wordt wel altijd netjes betaald, Marina?

Marleen: (pikt in) Lang niet altijd, hoor. Zoals voor haar optreden vorig jaar bij Kamping Kitsch. En het gebeurt ook meer dan eens dat ze te weinig krijgt.

Hoe kan dat? De verdeling van de inkomsten tussen een artiest en zijn manager staat toch altijd op papier.

Marina: Weet je, ik ken meneer Colpaert al zó lang... Hij was papa’s manager, en kind aan huis bij ons. Tussen hen stond ook niet alles altijd tot in de puntjes uitgeschreven. ’t Meeste gebeurde op basis van vertrouwen, en dat was bij mij ook zo. Maar nu gaat dat niet meer.

Heb je het gevoel dat je manager je probeert te boycotten?

Marina: Zeker. Omdat ik nu m’n boekingen zelf doe. Maar ik ken veel artiesten die zonder theaterbureau werken. En toch krijg ik zulke kwade mails... Ik word er ongemakkelijk van. (begint te wenen) Het is zo erg wat mij overkomt! Echt waar, ik ben er ziek van. Ik ben van alle miserie al elf kilo afgevallen.

Welke verwijten krijg je dan?

Ik zal een voorbeeldje geven: dat ik de boel kapotmaak door voor 50 euro op te treden. Ik zei: ‘Wablief? Ik heb nooit voor vijftig euro opgetreden!’ Ik vraag nu 250 euro, meneer Colpaert vroeg 500 of 600 euro. Waarvan ik dikwijls niet eens de helft zag, of niets. Hij zegt ook dat ik voor hem moet blijven werken, omdat hij mijn pa groot gemaakt heeft en si en la.

Dat klinkt dan weer als emotionele chantage.

Pas op, meneer Colpaert heeft ook wel goede dingen voor mij gedaan, hoor. Maar het probleem is... Hij heeft een café nu en heeft daardoor te weinig tijd om zich deftig met mijn carrière bezig te houden.

Waarom zeg jij hem niet gewoon dat je helemaal niet meer met hem wilt samenwerken?

Hij luistert gewoon niet naar mij! En ik heb liever geen ruzie... Maar ik kan er niet meer tegen dat ze mij sprookjes beloven en dat ik niets krijg. Daarom heb ik alles zelf in handen genomen. Nu heb ik veel steun aan Marleen en heb ik met Adri-Jan Hoes (een Nederlandse producer en tekstschrijver, nvdr) een nieuwe cd gemaakt. Die mensen ben ik heel dankbaar.

Eerlijk, Marina, ben jij met wat je nu weet bang dat je manager ook niet altijd eerlijk is geweest tegen je papa?

Marina: Dat weet ik niet, daar heb ik geen bewijzen voor. Maar mijn vader heeft mij in de laatste maanden van zijn leven wel gesmeekt om met Hugo Colpaert te breken. (laat een lange stilte vallen) Maar nogmaals: ik heb geen bewijzen. Wat ik wel zeker weet: pa had dit verschrikkelijk gevonden.

Houdt Hugo Colpaert nog het Eddy Wally-museum open?

(verontwaardigd) Nee, dat doe ik! Dat museum is helemaal van mij. Sinds ik op tv gekomen ben (in ‘Komen Eten’, nvdr), is de belangstelling enorm toegenomen. Mijn vader is dus nog lang niet vergeten.

Daar kan je je toch aan optrekken, net zoals aan de nieuwe cd die je al twee jaar aankondigde. Het heeft iets langer geduurd dan verwacht.

Tja, ik had weinig tijd, en de mensen bij de platenfirma hadden het ook zeer druk. Maar meneer Hoes heeft gezegd: ‘We gaan ons best doen’, en dan is besloten om in juli op te nemen.

Het ging een album worden waarop je duetten met je vader zaliger zingt. Dat is er uiteindelijk maar eentje geworden.

Ja, ik had wat liedjes gevonden in de aktetas van papa, en hij had mij gezegd dat ik die gerust mocht opnemen. Meneer Hoes had het liefst dat ik ze alleen zong, en dat heb ik gedaan. Ook de ‘Tango medley’ heb ik opnieuw ingezongen, en ‘Ik spring uit een vliegmachien’. Ha ja, want ik ben deze zomer echt uit een vliegtuig gesprongen. Wat een kick was me dat!

Maar ‘De nacht is nog zo lang’ breng je wel in duet met je vader. Hoe emotioneel was dat?

Héél emotioneel. Ik had tranen in de ogen. Maar dan sluit ik mijn ogen om mijn tranen tegen te houden. ‘Viva viva Casanova’ is splinternieuw, daar ga ik een leuke clip voor opnemen.

Gaat zingen en dansen nog vlot?

Ja, dat gaat heel goed. Ik ben nog maar 62, ik kan nog een paar jaar mee, hé. Zeker nu ik Marleen als steun en toeverlaat heb. Wij zijn altijd samen op pad, wij zijn als zusters. Ik vecht voor haar en zij voor mij. Gelukkig heb ik ook mijn kleindochter Valentina (van haar enige dochter Vanessa, nvdr) en mijn vriend Gabriël en zijn twee kleinkinderen, ook schatjes.

Wat zegt je vriend over de getroebleerde samenwerking met je manager?

Gaby maakt zich heel erg kwaad omdat hij mij dit allemaal aandoet. Hij zegt dat ik dit niet verdien. (zucht) Ik zeg het nog eens: ik wil liefst met iedereen overeenkomen, maar zo gaat het niet langer.

‘Niet mijn probleem’

Hugo Colpaert zucht wanneer we hem de beschuldigingen van Marina voorleggen. “Het is normaal dat een theaterbureau een commissie vraagt, maar Marina kan niet verdragen dat andere mensen geld verdienen aan haar”, zegt hij. “Daarom wou zij per se die boekingen zelf in handen nemen en laat ze zich nu door andere mensen bijstaan.”

Wat Marina nog het meest dwarszit, is dat ze altijd voorrang moet geven aan de optredens die jij voor haar boekt.

Dat ze altijd ‘ja’ zegt en er daardoor dubbele boekingen gebeuren en dat organisatoren dan boos worden, dat is niet mijn schuld. Marina probeert dan haar vel te redden door te beginnen zeuren dat mensen naar haar drankprobleem verwijzen, maar ze moet gewoon gaan optreden! Het doet me denken aan de beginperiode van haar vader, toen heb ik ook dikwijls zaken moeten rechttrekken.

Hoe bedoel je precies?

Ik ga geen oude koeien uit de gracht halen, maar ik heb ook Marina gewaarschuwd dat ze rekening moet houden met de wetgeving of dat ze anders het deksel op de neus zal krijgen, en dat ervaart ze misschien als bedreigend. Bij mijn weten is ze ook altijd correct betaald. Ik denk dat ze niet altijd goed haar rekeninguittreksels bekijkt.

Hoe dan ook, Marina is zich duidelijk van jou aan het losweken.

Ach, het doet wel pijn dat het zo loopt, maar ik kan het niet meer aan om altijd haar problemen op te lossen. Ik heb ook gesukkeld met mijn gezondheid. Als Marina niet meer met mij wil werken, respecteer ik dat. Ik wens haar veel succes met haar carrière, want ik weet dat ze daar veel voor doet.’