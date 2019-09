Marina Wally ligt compleet overhoop met manager: “Nu ik zelf mijn boekingen regel, krijg ik zelfs dreigtelefoons van hem” Redactie

Eigenlijk zou Marina Wally (62) dolgelukkig moeten zijn, want haar nieuwe album is eindelijk uit. Helaas, het tegendeel is waar: de enige dochter van 'The Voice of Europe' zit in zak en as door een dispuut met haar manager, die ook jarenlang Eddy zaliger begeleidde. "Ik ben van alle miserie al elf kilo afgevallen", zegt een emotionele Marina deze week in Dag Allemaal.

Met de release van haar nieuwe album ‘Diep in m’n hart’ ziet Marina een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. Maar toch zit haar iets dwars. Enkele weken geleden kwam Marina niet opdagen op een optreden in Landen. De minder positieve berichten daarover, hebben haar hard geraakt, en ze wil graag voor eens en altijd de puntjes op de i zetten. “Ze schreven dat ik opnieuw aan de drank zat. Maar ik drink al vijftien jaar niet meer”, zegt ze emotioneel. “En ten tweede, wie vergeet er eens niet een optreden als hij op vakantie is? Het was een misverstand. Dat optreden in Landen stond in optie bij meneer Colpaert (Hugo Colpaert, die ook de manager was van haar vader Eddy, red.), maar ik heb nooit mijn handtekening gezet. Een optie is geen boeking en ik heb nooit bevestiging gekregen dat het effectief geboekt was.”

“Marina krijgt optredens door van haar manager Hugo Colpaert, maar altijd in optie. En drie van de vier belt hij de dag ervoor af. Op den duur weet je niet meer wat je moet geloven”, vertelt een vriendin van de zangeres. Marina knikt: “Daarom ben ik zelf mijn boekingen beginnen doen, met resultaat. Maar hoe meer succes ik heb, hoe groter de jaloezie! Wat meneer Colpaert en zijn medewerker doen, dat zijn echte pesterijen: ze boeken optredens waar ik eigenlijk niet kan geraken, omdat ik nog andere boekingen heb. En dan krijg ik kwade e-mails van hen om mij onder druk te zetten. Zijn medewerker belde zelfs om mij te intimideren: hij zei dat ik móest gaan zingen of dat ik anders met rare verhalen in de krant of op de radio zou komen.”