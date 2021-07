Marina Wally blikt terug op de ‘Tien om te Zien’-zomers aan de zijde van vader Eddy: “Mijn vader is er altijd van overtuigd geweest dat hij niet vergeten zou worden”

Aan de hipste dansmoves waagde Eddy zich zelf niet meer in 1995, maar ‘zijn’ danseressen zorgden ervoor dat zijn optredens met de remakes van ‘Chérie’ en ‘Ik spring uit een vliegmachien’ in ‘Tien om te Zien’ in het oog sprongen. Het visuele aspect was gedurende zijn hele carrière belangrijk voor Eddy. “Het moest er altijd piekfijn uitzien”, vertelt dochter Marina aan Story. Ze werd vorige maand 64, de leeftijd waarop haar zingende vader een nieuw hoogtepunt in zijn carrière beleefde. “Zijn eigen podiumkostuums liet hij vaak in Amerika maken. En wie met hem op het podium stond, moest goed voor de dag komen. Ik zorgde ervoor dat zijn kostuums klaar lagen wanneer hij aankwam aan de kust. Want vaak had hij in de namiddag eerst nog opgetreden in zijn dancing Paris-Las Vegas in Ertvelde voor hij naar de opnames afzakte. Blankenberge was maar een uurtje rijden, hé.”