Marilyn Manson klaagt zijn ex-vriendin Evan Rachel Wood aan na beschuldigingen over verkrachting en mishandeling

CelebritiesMarilyn Manson (53) heeft besloten om zijn ex-vriendin Evan Rachel Wood een koekje van eigen deeg te geven. Wood (34) beschuldigde Manson vorig jaar publiekelijk van misbruik. In de HBO-documentaire, vanaf 15 maart te zien op Streamz , praat de actrice nogmaals over het vermeende misbruik. Als tegenreactie klaagt Manson de actrice aan. De zanger is van mening dat Wood hem in een kwaad daglicht wil stellen.

Brian Warner, de echte naam van Marilyn Manson, diende de klacht in op woensdagochtend. Volgens de zanger klopt er niets van de beschuldigingen. Daarnaast is Wood in zijn ogen “verantwoordelijk voor het verpesten van zijn carrière”. De Amerikaanse zanger is ook van mening dat Woods vriendin Illma Gore, met wie ze een knipperlichtrelatie had, haar heeft opgestookt tegen hem om verhalen over verkrachtingen de wereld in te brengen. Manson beweert ook dat Gore zich voorgedaan heeft als een FBI-agente. Vervolgens zou ze een brief vervalst hebben waarin stond dat de vermeende slachtoffers van de zanger gevaar liepen.

Phoenix Rising

In de klacht staat ook nog dat Wood en Gore een vals e-mailadres aangemaakt hebben waardoor het lijkt alsof Manson haar pornografie gestuurd heeft. Volgens de advocaten van de excentrieke zanger heeft Wood ook nooit aangifte gedaan van seksueel misbruik of seksueel ontoelaatbaar gedrag toen ze een relatie met Manson had. De twee vormden een koppel tussen 2006 en 2010, en ook in de jaren na hun breuk is er nooit iets gemeld door Wood. De actrice zou zich pas uitgesproken hebben over de vermeende feiten nadat Gore in haar leven kwam.

“Illma Gore is simpelweg een profiteur, een parasiet of hoe je het ook wilt noemen. Zij is er altijd op uit geweest om Marilyn Manson kapot te maken. Het is triest dat zijn reputatie nu kapot gemaakt wordt door vrouwen die alleen maar van hem hebben geprofiteerd en nu doen alsof ze het slachtoffer zijn. Wood en Gore hebben maanden de tijd gehad om hun verhalen op elkaar af te stemmen en dat is iets waar onze cliënt zich niet tegen kan verdedigen. Het is hun verhaal tegen het zijne, maar geloof ons: hij spreekt de waarheid. En dat heeft hij altijd gedaan.”

Woods documentaire ‘Phoenix Rising’ verschijnt deze maand in twee delen op Streamz. In de docu praat Wood over hoe zij door Marilyn Manson is misbruikt. Ook haar moeder en broer komen aan het woord.

