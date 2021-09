Marijn Devalck wint internationale filmprijs: “Een flinke schouderklop”

FilmIn ons land gaat ‘Adam & Eva’ pas vrijdag officieel in première, maar in Italië is de film tijdens de International Movie Awards in Rome al in de prijzen gevallen. De prent sleepte drie beeldjes in de wacht, en die van ‘beste mannelijke hoofdrol’ ging alvast naar Marijn Devalck (70). “De film is gemaakt met liefde voor het vak, niet voor het geld.”

‘Adam & Eva’ vertelt het verhaal van de neerslachtige professor Adam (Bob De Moor) wiens levenslust wordt aangewakkerd wanneer hij verliefd wordt op Eva (Peggy Schepens), een lokale schoonheid. In de film leert Adam ook de zieke kasteelheer Michel (Marijn Devalck) kennen in het ziekenhuis, het begin van een mooie vriendschap die centraal staat in de film.

Streekgebonden product

Het had wel geen haar gescheeld of de film had er totaal anders uitgezien. Nicolaas Rahoens, de regisseur van ‘Adam & Eva’, had Devalck eerst in gedachten voor de rol van de professor. “Alleen vond ik de rol van kasteelheer iets beter bij mij passen. De rol van mijn personage is ook kleiner waardoor het beter in mijn agenda paste.” Ondanks zijn overige projecten kon Marijn het aanbod van Rahoens uiteindelijk niet weigeren. “Ik heb toegestemd omdat het een streekgebonden product is én omdat het gemaakt is door mensen die het vak liefhebben.”

(Lees verder onder de video.)

‘Adam & Eva’ is inderdaad een lokale productie, want de film is tot stand gekomen in de Vlaamse Ardennen. De film is ook al een hele tijd af. Oorspronkelijk was de release voorzien voor 2020, maar door corona werd de première een jaar uitgesteld. Dat deze Vlaamse productie nu in het buitenland in de prijzen valt, is volgens de ‘F.C. De Kampioenen’-acteur dan ook merkwaardig. “Eerlijk gezegd wist ik niet af van het bestaan van de International Movie Awards in Rome, maar het klopt dat de film opgemerkt wordt op Europees niveau.” Marijn Devalck is dan ook zeer fier op wat hij samen met zijn collega’s bereikt heeft. “Het is inderdaad een flinke schouderklop.”

Naast de award van ‘beste mannelijke hoofdrol’ kreeg ‘Adam & Eva’ nog twee andere beeldjes. De film kreeg ook de prijs voor ‘het beste ensemble’ en de prent mag zich in Rome ook ‘de beste comedy’ noemen. Of de film in ons land in de smaak zal vallen, valt nog af te wachten. ‘Adam & Eva’ gaat op vrijdag officieel in première in Oostende, maar de prent werd wel getoond in de Vlaamse Ardennen, waar hij positief onthaal werd. “De mensen zien het graag. Het is een spontaan en pretentieloos gebeuren. Het is met liefde voor het vak gemaakt en niet voor het geld. En dat straalt de film ook uit.”

