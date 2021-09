Marijn Devalck staat straks met mondmasker op de planken: “Sommige collega’s weigeren vaccin”

Celebrities “Elvis Presley moest John Lennon bespione­ren van president Nixon”

20 september Elvis Presley kreeg in de jaren zeventig de taak van toenmalig Amerikaans president Richard Nixon om John Lennon in de gaten te houden en te rapporteren over wat de Beatle allemaal deed en waar hij naartoe ging. Dat beweert radio-dj Bob Harris - die bekend is in het VK - in de podcast Rockonteurs.