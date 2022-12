Marijn Devalck reageert op reclamespot met Johny Voners: “Een soort van eerbetoon”

ShowbitsSinds kort kan je als fan van de populaire tv-reeks ‘F.C. De Kampioenen’ een bouw- of speelset van het veld of de tribune kopen. Om dat speelgoed te promoten is er een radiospot opgenomen met de stemmen van enkele van de acteurs. De echte fans zullen het vast al gehoord hebben, ook overleden acteur Johny Voners, alias Xavier Waterslaeghers, is in het spotje te horen. Wat vinden de acteurs zelf van het feit dat hij in die spot te horen is, zonder dat hij daar natuurlijk uitdrukkelijk toestemming voor kon geven? Is dit wel gepast of een manier voor VRT om munt te slaan uit de campagne? Showbits-reporter Desna vroeg het aan Marijn Devalck, ofwel Boma, uit ‘F.C. De Kampioenen’.