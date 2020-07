Marijn Devalck ontgoocheld in ex-collega’s na schrappen van ‘Kampioenen’-afleveringen: “Hun enthousiasme van vroeger zijn ze duidelijk vergeten”

Showbizz

Honderden kijkersreacties bewijzen het: lang niet iedereen vindt het goed dat de VRT afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ heeft geschrapt omdat ze racistisch zouden zijn. Ook Marijn ‘Boma’ Devalck (69) heeft er zo zijn twijfels bij. In Dag Allemaal laat hij weten dat hij de beslissing jammer vindt. “Wat mij betreft was ‘F.C. De Kampioenen’ net toonaangevend in het streven naar positieve integratie.” En ook Johan Kalifa Bals uit ‘De Buurtpolitie’ treedt hem bij.