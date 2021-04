Marijn Devalck houdt Balthasar Boma in leven in ‘Boma & de slagerparade’

TV Steeds minder twijfels bij kijkers: deze ‘De Mol’-kandidaten worden het meest verdacht

26 april We zijn zes afleveringen ver en de zoektocht naar ‘De Mol’ draait op volle toeren. Maar wie is het meest verdacht? Elke week maakt Google een ranking van de meest opgezochte potentiële mollen. Uit de top 3 van de afgelopen weken kunnen we alvast één ding concluderen: Philip is het (hoogstwaarschijnlijk) niet.