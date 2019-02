Marijke Pinoy is al tien jaar een alleenstaande moeder: “Nog eens verliefd worden? Graag!” Erik Segers

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Als meisje was actrice Marijke Pinoy (60) een rebel en vocht ze bevlogen voor haar vrijheid. Tot ze op haar 17de zwanger werd én trouwde. Vandaag heeft ze vrede met hoe haar leven is gelopen. “Ik ben blij dat ik veel van m’n vrijheid heb opgegeven om m’n vijf kinderen op te voeden”, zegt ze in Dag Allemaal.

In de VIER-serie ‘De Dag’ speelt Marijke de rol van Claudine, de mama van de gegijzelde Freya. Zij gelooft rotsvast in de onschuld van haar dochter, maar ’t zal nog blijken dat niet alles is wat het lijkt. “Mijn personage is ondergeschikt aan haar man, maar geleidelijk aan voel je dat ze als een leeuwin zal vechten voor haar kinderen”, vertelt Marijke wanneer ze ons op een mooie winterdag ontvangt in haar gezellige huis in Evergem. Toen ze destijds Véronique speelde in de VTM-serie ‘Wittekerke’ vertelde Marijke dat ze zelf ook zo’n ‘primaire moederkloek’ is.

De rol van Claudine is je dus op het lijf geschreven?

Ik ben ook zo’n moeder-moeder, ja, en vecht voor mijn vijf kinderen. Het grote verschil met m’n personage in ‘De Dag’: in dat gezin wordt niet over emoties gebabbeld en bij mij wél. Héél veel zelfs. Dat emotionele contact met m’n gasten, ik vind dat plezant, én belangrijk. Ik voel mijn kinderen heel goed aan.

Heb je nog kinderen thuis wonen?

César (21) en Titus (22). Zij studeren nog. Maar ook Gilles (26) komt vaak langs. Hij komt hier z’n was doen, en zijn lief komt háár was doen. (lacht) Al m’n kinderen en kleinkinderen komen hier nog heel veel en heel graag. Dit is een open huis. Het is niet van mij, het is van óns.

De vogels vliegen uit, maar keren nog graag terug naar het warme nest.

Ja ja. Ook de oudsten die al lang het huis uit zijn. M’n dochter Lotte is 42 en heeft met Lolaroos (13) en Teddy (6) intussen twee kinderen. M’n zoon Arend wordt er 39 en heeft een zoontje van drie: Ellis-Micky. Aanvaarden dat de tijd zo snel gaat, dat kleine kindjes groot worden, vond ik niet altijd simpel. Maar zie, ons huis is nu bevolkt met evenveel schoonkinderen. Hoe meer volk, hoe meer vreugd.

Ben je een andere moeder nu dan toen je kinderen klein waren?

Als moeder ben ik uiteraard geëvolueerd met m’n opgroeiende kinderen. Maar ook als vrouw. De positie van de vrouw in de maatschappij is helemaal anders nu dan toen ik jong was. Ik heb echt strijd gevoerd.

Jij was een rebelse tiener, niet?

