Exclusief voor abonnees Marijke liet een tattoo zetten van haar idool en ‘hartsvriend’ Steve Tielens: “Zonder Steve was ik er vandaag niet meer geweest” Erik Segers

08 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Waar Vlaamse zangers op de planken staan, daar vind je fans. En superfans, die naar elk optreden van 'hun' held gaan kijken en na het concert uitgebreid met hun idool verbroederen. De hartverwarmende verhalen die daaruit voortvloeien, deelt Dag Allemaal in de rubriek ‘Superfans’.

Haar appartement is een Steve Tielens-museum. Tot in de slaapkamer toe is hij aanwezig. Haar vriend Sven heeft het er soms lastig mee, maar voor superfan Marijke Kelders (42) is haar vriendschap met de zanger heilig. “Als ik met een probleem zit, kan ik Steve altijd een ­berichtje sturen”, vertelt ze aan Dag Allemaal.

