Marieke Dilles wordt het nieuwe ‘Thuis’-gezicht: “Ik had echt nood aan deze rol”

Het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ start al op maandag 29 augustus, maar Marieke zal pas midden september haar debuut maken. Meer dan tien jaar geleden stond ze trouwens al eens op de set van ‘Thuis’. “Dat was voor een kleine gastrol, maar na afloop kreeg ik wel de vraag of ik dat personage voor langere tijd wilde spelen”, herinnert ze zich. “Ik zat toen echter in het laatste jaar van mijn acteeropleiding en had net al ‘De smaak van De Keyser’ opgenomen. Nu zit de timing beter. De makers en ik hebben deze keer een wederzijds engagement aangegaan voor één seizoen. Daarna zien we wel. Zo’n tijdspanne vind ik perfect. Ik had hier ook nood aan. De voorbije jaren heb ik veel als freelancer gewerkt. Vooral in het theater, maar ook in series met kleine gastrollen. Allemaal korte projecten. Ik had weer zin in een langer project met nog eens vaste collega’s om me heen. Ik wilde nog eens echt onderdeel zijn van een groep. Dit aanbod kwam op het juiste moment in mijn leven.”