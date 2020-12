Marieke bedankt haar zus met liedje van Sandra Kim: “Ze heeft me een nier geschonken, zodat ik kan blijven leven”

Showbizz Opgedoken video bewijst: het huwelijks­aan­zoek van André Hazes aan ex Bridget Maasland

19 december Vlaanderen en Nederland raken maar niet uitgepraat over het liefdesleven van André Hazes (26). De zanger heeft zich verloofd met ‘zijn’ Monique Westenberg (42), maar volgens zijn ex Bridget Maasland (46) was zij afgelopen kerst naar eigen zeggen óók al ten huwelijk gevraagd door Hazes. Opgedoken beeldmateriaal van dat aanzoek zou nu meer duidelijkeid geven over de situatie.