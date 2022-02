Marie Wynants over echtgenoot Mathieu Terryn: “Ooit gaven we elkaar advies over andere liefjes”

“We hebben elkaar leren kennen toen we een jaar of 8 waren”, vertelt Marie over haar eerste kennismaking met Mathieu. “Hij werd mijn eerste liefje. Het raakte uit, wat dat ook betekent op die leeftijd, maar we zijn altijd beste vrienden gebleven. We gingen samen op reis, we gaven elkaar advies over liefjes. Later brak hij door met Bazart en zat ik een tijdje in het buitenland om te studeren. Toen zagen we elkaar wat minder, maar nog steeds minstens één keer per week. Als vrienden, nooit meer dan dat.”