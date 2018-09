Marie Vinck: "Het choqueerde me hoe preuts en ouderwets onze Vlaamse maatschappij was" CD

24 september 2018

Na vijf jaar is Marie Vinck (35) opnieuw op tv te zien, en dan nog wel met een hoofdrol in de nieuwe VTM-topper '13 Geboden'. De serie scoorde eerder al in Groot-Brittannië en de VS en blijkt ook in ons land een instant succes.

Spanning troef op maandagavond bij VTM. De fictiereeks '13 Geboden' – die in het buitenland al mateloos populair bleek – neemt de kijker mee in de wereld van een seriedoder die op een gruwelijke manier gebruikmaakt van de geboden uit de Bijbel om de wereld een geweten te schoppen. Actrice Marie Vinck kruipt, aan de zijde van Dirk Van Dijck, in de huid van de zowel fysiek als mentaal gehavende politie-inspecteur Vicky. "Mijn personage heeft al heel wat meegemaakt, waardoor ze veel minder onbevangen in het leven staat. Ik had dus behoorlijk wat heftige en emotionele scènes, maar wat filmen vooral zwaar maakt, zijn de lange draaidagen. Je moet ook voortdurend uiterst geconcentreerd blijven. Anderzijds is dat net het fijne aan een hoofdrol: je kan echt iets laten zien."

Je laatste hoofdrol in een tv-reeks dateert nochtans van 2013, in 'Zuidflank'.

"Nadien heb ik vooral theater en wat film gedaan. Een bewuste keuze, ik probeer alles wat te doseren op carrièrevlak. Ik ben niet zo graag bekend bij het grote publiek. En als je meespeelt in een televisieserie, word je nu eenmaal vaker herkend. Ik doe dat dus maar om de zoveel jaar, om nog een beetje anonimiteit te bewaren."

Het publiek kent jou toch nog steeds vooral als de wulpse Marie-Claire in 'De Rodenburgs'. ­Je naaktscènes circuleren nog steeds online.

"Dat heb ik intussen losgelaten. Destijds had ik het daar veel lastiger mee. Het choqueerde me hoe preuts en ouderwets onze Vlaamse maatschappij was om zoveel aandacht te schenken aan iemand die wat minder kleren droeg. En het maakte me vooral kwaad dat er geen haan naar kraait als het om een man gaat. Niettemin zou ik het opnieuw doen, als een scène dat vereist. Al ben ik er wel iets voorzichtiger in geworden, juist omwille van de reacties. Die zijn gewoon vermoeiend."

Liggen zulke scènes nog gevoeliger sinds alle ­klachten over grensoverschrijdend gedrag in de acteerwereld, denk je?

"Dat gevoel heb ik totaal niet. Die verhalen hebben volgens mij niets te maken met naaktscènes, maar met een soort van seksuele intimidatie op de set, tussen het draaien door."

Voor de film 'Loft' werkte je samen met Bart De Pauw...

"Klopt, maar ik heb altijd heel goed en probleemloos samengewerkt met Bart. Van seksueel grensoverschrijdend gedrag is nooit sprake geweest. Ik heb dat in heel mijn carrière trouwens nog nooit meegemaakt."

Jouw moeder, regisseur Hilde Van Mieghem, is in Vlaanderen wel zo ongeveer het boegbeeld van de #MeToo-beweging, die opkomt voor de slachtoffers van die seksuele intimidatie.

"En dat siert haar enorm. Ik vind het ook heel goed dat daar aandacht aan wordt besteed, want er dringt zich inderdaad een mentaliteitsverandering op. Maar zelf blijf ik daar liever buiten, aangezien ik geen ervaringsdeskundige ben."

Minder rebellie

Over een mentaliteitsverandering gesproken. In '13 Geboden' pleegt een man gruweldaden omdat hij vindt dat de maatschappij steeds minder waarden en normen heeft. Merk je dat zelf ook?

"Het is altijd opletten geblazen voor het vervagen van menselijke afspraken in onze maatschappij, wat normen en waarden uiteindelijk zijn. Ik merk ook dat sociale media daar niet echt bij helpen. Ik vind het heel heftig hoe er soms schaamteloos gekakt wordt op anderen vanuit de anonimiteit die sociale media bieden."

Heb je daar zelf ook last van?

"Dat valt nog mee. Ik heb al wat opmerkingen over me heen gekregen, en ik trek me dat altijd aan, maar na een paar uur is dat gevoel weggeëbd. Ik vind het vooral triest dat je voldoening haalt uit mensen kwetsen. Respect voor anderen is toch de basis van alles."

Net als het gebod ‘Gij zult niet doden’, dat is evident. Maar liegen mag ook niet, en dan denk ik: doen we dat niet allemaal soms?

"Tuurlijk! Maar sommige leugens zijn minder erg. Als je een verhaal vertelt dat je met een korrel zout moet nemen of als je niet eerlijk je mening geeft om iemand niet te kwetsen: dat is ook liegen. Maar wel begrijpelijk dat mensen het doen."

Nog een gebod: je ouders eren. Is er vandaag nog voldoende respect voor mama en papa?

"Misschien leef ik in een niche zonder werkelijkheidswaarden, maar ik heb het gevoel dat er tussen ouders en kinderen veel kleinere generatiekloven zijn dan dertig jaar geleden. Er is veel minder rebellie nodig van jongeren, ook omdat de tijden en dus ook de ouders ruimdenkender zijn geworden. Ik heb alleszins een goede band met mijn ouders en ik hoop dat later te vertalen naar mijn dochter toe."

Goed omringd

Je dochter Gloria is intussen ­anderhalf. Hoe gaat het met haar?

"Heel goed. Ze is veranderd van een baby in een temperamentvol en sociaal meisje op twee benen (lacht). Ik was als kind wat voorzichtiger en banger, Gloria is superenthousiast en kent bijna geen angst. Wat soms een beetje gevaarlijk is (lacht)."

Wat vind je het moeilijkste aan het moederschap?

"Ik vind dat ik soms nog wat meer moet leren te ontspannen als mama. Ik wil het nog allemaal iets te goed doen. Daarnaast ben ik kwetsbaarder geworden, mijn inlevingsvermogen in het leed van anderen is nog groter geworden."

Je zei ooit dat je op je 28ste mama had willen worden, maar het is pas op je 34ste gebeurd.

"En achteraf bekeken was dat ideaal. De dingen die ik wilde doen, heb ik gedaan, al heb ik eigenlijk niet het gevoel dat Gloria me nu op gelijk welk vlak tegenhoudt."

Dus je bent nog steeds ambitieus?

"Ik ga nog altijd met heel mijn hart werken. Een paar maanden geleden hebben we met FC Bergman (het theatergezelschap van o.a. Marie en Matteo Simoni, nvdr.) zelfs onze grootste productie ooit gemaakt. Het enige verschil: als ik nu even geen job heb, geniet ik gewoon van de tijd met mijn dochtertje. Vroeger liep ik de muren op. En als mijn vriend (acteur Stef Aerts, red.) en ik het allebei even heel druk hebben, is er ook geen probleem. We zijn goed omringd door familie. Als we toeren met een theaterstuk, gaat altijd één van onze zussen of mama’s mee om backstage voor Gloria te zorgen."

Dat doen ze vast met veel plezier. Een kleinkind, dat is naar het schijnt heel speciaal.

"De grootouders genieten in elk geval enorm van het grootouderschap. Als je al wat ouder bent en iets minder ambitieus omdat je al veel bewezen hebt, dan kan je in alle rust meer aandacht aan je kleinkind schenken."

Hoe heeft de komst van Gloria je relatie met Stef veranderd?

"Je hoort vaak verhalen van mensen die mekaar kwijtspelen, maar Gloria heeft onze relatie juist verdiept. Je deelt toch nog iets extra's met elkaar. Een huwelijk is een belofte die op elk moment verbroken kan worden, een kind is een verbintenis voor het leven. Tegelijk geloof ik dat je uit elkaar kunt gaan en nog perfect samen voor je kind kunt zorgen, als goede ouders. Zelf heb ik dat ook zo ervaren toen mijn ouders uit mekaar gingen."

Is een tweede kindje al aan de orde?

"Voorlopig absoluut nog niet, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Eén ding is zeker: ik ben gelukkig zoals het nu is. En daar wil ik volop van genieten."