Marie Verhulst wordt nieuwe baasje van Samson: “Blij dat ik het nu met iedereen kan delen” TDS/JOBG

21 december 2019

15u38 251 Showbizz De kogel is eindelijk door de kerk: Marie Verhulst (24) wordt het nieuwe baasje van Samson. Gert Verhulst (51) maakte vandaag zijn opvolger bekend tijdens de eerste voorstelling van de ‘Samson & Gert’-afscheidstournee.

Voor wie er nog aan twijfelde: het succes van Samson is het fundament waarop Studio 100 al die jaren geleden werd gebouwd. Logisch dus, om de boel niet zomaar aan om het even wie door te spelen. Het werd al langer vermoed dat Gert het immense Samson-succes in de familie wilde houden. Een troonsoverdracht van vader op dochter, het viel dan ook te verwachten.

“Ik ben heel blij dat ik het eindelijk met iedereen kan delen”, laat Marie ons weten. “Anderhalf jaar geleden werd het al gevraagd aan mij. Voorbereiden was dus moeilijk, want het moest uiteraard stil gehouden worden.” Toch heeft Marie al heel wat plannen klaar. “Want ik ga geen kopie maken, maar mijn eigen ding doen. Ik hoop dat dat lukt. Ik ben een meisje en dat verandert sowieso al wat dingen. Ik ga mijn best doen.”

Vader Gert kan dus opgelucht ademhalen: de opvolging is verzekerd. “Het is dus de bedoeling dat er niet te veel vragen nog mijn kant op komen, het is Marie die de toekomst verder zet”, zegt hij. “Een man of een vrouw, dat vond ik niet belangrijk. Ik zeg niet dat Marie dat voor de rest van haar dagen gaat doen, maar toch minstens 10 jaar lang. En zo blijft de hond in de familie. Al ga ik het zeker missen. Ik voel dat nu al. Dat geeft een raar gevoel. Dat doet iets met mij. Ik ga eerst nog genieten van die 80 shows om af te werken, nadien ga ik mij op andere zaken concentreren.”

Slimme zet

Het is hoe dan ook een slimme zet, want Marie is opgegroeid met de pluche hond van haar papa - ze was amper drie maanden bij haar eerste kerstshow. Qua creativiteit lijkt ze bovendien als twee druppels water op haar vader. “Met hem meegaan naar repetities en opnames van ‘Samson & Gert’: ik deed niets liever als kind. Ik zat muisstil op een stoel te kijken, gefascineerd door hoe dat allemaal tot stand kwam.”



Marie studeerde aan het Lemmensinstituut af en zette haar eerste stapjes in de acteerwereld op haar 17de. Daarvoor zong ze zelfs al bij het Studio 100 kinderkoor. Ze speelde in 2012 een gastrol in de Studio 100-reeks ‘ROX’ en twee jaar later brak ze door met haar rol als Charlie in de jeugdserie ‘Ghost Rockers’. Sinds mei vorig jaar is ze ook nog presentatrice en schermgezicht van Studio 100 TV. Dat Samson met haar een vrouwelijk baasje krijgt, geeft alle toekomstplannen meteen ook een nieuwe wind.