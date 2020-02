Marie Verhulst wilt meer pit in ‘Samson & Marie’: “We gaan de oude liedjes pimpen” Redactie

20 februari 2020

17u30

Bron: ANP 8 Showbizz Marie Verhulst (24) neemt vanaf april het stokje over van haar vader, en wordt het ‘extra’ baasje van televisiehond Samson. “Ik wil het programma meer pit geven en ook wat ondeugender maken,” vertelt Marie aan ANP.

Het was al langer bekend dat Gert Verhulst zou stoppen met zijn iconische kindershow 'Samson en Gert’, maar uiteindelijk werd eind vorig jaar pas bekendgemaakt dat zijn dochter de nieuwe rol op zich zou nemen. “Ik vind het heel erg spannend, en ik voel me ook vereerd dat het aan mij is gevraagd,” zegt de 24-jarige actrice. “Je neemt wel echt iets op je wat heel veel heeft betekend voor Vlaanderen en Nederland.”

Het Studio 100-programma over een man en zijn hond maakte zijn debuut in 1990 in Vlaanderen, en twee jaar later in Nederland. Nu, dertig jaar later, is het programma ook wel toe aan verandering. “Ik ben een jonge vrouw, dat verandert sowieso de dynamiek. Samson en Gert waren meer vader en kind, ik en Samson zijn meer broer en zus.” Volgens Marie is het televisielandschap fel veranderd sinds het originele programma werd uitgezonden. Of de diversiteit van de cast ook mee gaat veranderen, is nog onbekend. “Voor mij is altijd iedereen welkom, ik vind vernieuwen ook belangrijk. Ik wil de magie behouden die Samson al dertig jaar lang om zich heen heeft. Of we nieuwe afleveringen gaan maken en hoe dat eruit zou zien, is nog onbekend. We moeten nog gaan nadenken over wat kan en wat niet.”

(Lees verder onder de foto.)

Oude liedjes pimpen

Eerder werd al bekend dat Gert niet dood of op vakantie zal gaan, dus hij laat Samson niet achter. “Ik ben gewoon het ‘extra baasje’. Het zou zomaar kunnen dat Samson in het weekend weer naar Gert gaat, maar dat zullen we dan niet zien.” Gert zal dus waarschijnlijk niet te zien zijn in afleveringen: “Stoppen is stoppen,” zegt zijn dochter daarover. Samson is wel tevreden met zijn nieuwe baas. “Samson is heel blij en vrolijk. Ik zorg goed voor hem, hij komt niets tekort.”

Marie gaat net zoals haar vader liedjes zingen en optreden met Samson. “Ik heb mezelf nooit als zangeres beschouwd. Het is gewoon leuk om samen te zingen en op te treden. We gaan ook de oude liedjes pimpen, ons eigen ding ermee doen.” Deze zomer brengen Samson en Marie een nieuw liedje uit, waarmee ze ook zullen optreden in Plopsaland De Panne. De eerste single van het duo, ‘Samson & Marie’, kwam eind vorig jaar uit.

Naast haar rol in de kindershow, werkt Marie veel achter de schermen. Ook werkt ze aan een nieuw kookprogramma met kinderen. Dat ze al die dingen combineert, vindt ze niet gek. “Mijn vader heeft dertig jaar lang niks anders gedaan dan dingen combineren, dus voor mij is alles mogelijk.”