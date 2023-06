Marie Verhulst reageert voor het eerst op heisa rond exit Alberto: “Ik had de indruk dat Koen er oké mee was”

De nieuwe single ‘De Antillen’ is net uit, een zomers deuntje over luieren in de hangmat, kokosnoten eten en genieten van de tropische zon. Drie dingen die Marie zal moeten missen deze zomer, want de agenda staat bomvol. “Ik moét net pieken in de zomer, anders zou er iets mis zijn”, zegt ze met de glimlach. “Dit is de tweede zomer dat ik echt met Samson de hort op kan, ook al ben ik nu officieel vier jaar het baasje. Maar zoals bekend stak corona daar een stokje voor. In het begin was het even wennen aan die verantwoordelijkheid om de show volledig te dragen, al heb ik ook heel veel aan Samson op het podium naast mij als ik eens een mindere dag heb. Hoewel, eigenlijk zijn die er nooit, ik ga altijd voor de volle honderd procent, dat is de aard van het beestje.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News / Kristof Ghyselinck

Commotie

Na de zomeroptredens en meet & greets - uiteraard voor een deel ook in Plopsaland - is er ook een nieuwe kerstshow waarvoor broer Viktor alweer het scenario schreef. Daar was vorige week al wat commotie over ontstaan, toen bleek dat oude getrouwen Koen Crucke/Alberto en Walter Baele/Eugène Van Leemhuyzen niet meer van de partij zullen zijn, enkel Walter De Donder hoefde zijn burgemeesterssjerp nog niet in te leveren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marie, de Burgemeester, Bakkerin Florentine en Brandweerman Bill in de nieuwe videoclip. © Studio 100

Vooral Koen Crucke had er moeite mee dat hij niet meer mag doen, en hij en Walter Baele vervangen zijn door de nieuwe personages Brandweerman Bill (Michiel De Meyer) en Bakkerin Florentine (Martine de Jaeger). “We hebben het er enkele maanden geleden al over gehad, ik had toen nochtans de indruk dat hij er oké mee was”, zegt Marie. “Ik heb hem intussen niet meer gehoord. Maar ik volg gewoon de beslissingen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor ‘Samson & Marie’. Bill en Florentine waren te zien in onze jongste tv-reeks ‘IJsjestijd’ en in de nieuwe videoclip van ‘De Antillen’ waar ook de Burgemeester een rol in heeft. Logisch dat die nu ook meedoen in de zomer- en kerstshow. De fans van Alberto krijgen volgens mij nog voldoende de kans om hem aan het werk te zien, want er zijn wellicht nog verschillende optredens van VanBuRal (een samentrekking van Van Leemhuyzen, Burgemeester en Alberto, nvdr) gepland.”

KIJK. Koen Crucke over het afscheid van Alberto Vermicelli

LEES OOK.