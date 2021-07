Marie Verhulst over haar vader als Gertje in ‘Samson’: “Hij verdient een mooi afscheid”

ShowbizzMarie Verhulst (25) hoopt dat de afscheidsshow van Samson & Gert snel weer verder kan gaan. Omdat corona roet in het eten gooide, werden de optredens tijdelijk uitgesteld. Er staan nog 45 shows op de planning en de bedoeling is dat haar vader Gert (53) dit najaar voor de laatste keer als zijn personage ‘Gertje’ op het podium staat.

“Na dertig jaar verdient hij een mooi afscheid”, zegt Marie, sinds 2019 het nieuwe baasje van hond Samson, tegen ANP. “Een paar maanden was ik het extra baasje en toen ging het land op slot. We hebben al wel veel shows gegeven, maar die allerlaatste is natuurlijk de meest bijzondere voor hem.”

Zelf kijkt Marie ook enorm uit naar het vervolg van de concertreeks. “Het is heel jammer dat optreden al zo lang niet kan. Ook voor het publiek. Ik kijk er heel erg naar uit om weer op het podium te staan”, zegt de zangeres, die vooral het contact met de kinderen mist. “Daar heb ik het moeilijkste mee. We zien dat de liedjes worden beluisterd, dat het programma wordt bekeken, maar we hebben geen rechtstreeks contact met ze.” En dat terwijl de jonge fans juist een goed klankbord zijn. “Hun feedback is heel belangrijk voor ons. Kinderen zijn heel eerlijk of ze het leuk vinden of niet. Ik wil hun live reactie zien. Dat heb ik nog nooit echt gehad.”

Volledig scherm Afscheidsshow - Samson en Gert: Marie Verhulst © Kristof Ghyselinck

Zenuwachtig

Wat het jonge publiek van de nieuwe muziek vindt die Samsom & Marie binnenkort uitbrengen, vindt ze daarom behoorlijk spannend. “Als ik daaraan denk, word ik wel zenuwachtig”, bekent ze. “’Samsonrock’ is bijvoorbeeld een heel bekend liedje. Iedereen kent dat. Het is spannend of ze onze liedjes straks ook kennen.” Aan de liedjesschrijver zal het niet liggen: Gert blijft de muziek schrijven, waardoor de stijl volgens Marie wel hetzelfde blijft. “Dat vind ik heel fijn. Die heeft het dertig jaar heel goed gedaan”, lacht Marie, die onlangs met Samson de nieuwste single ‘IJsjes’ uitbracht.

Marie werkt momenteel aan een nieuw album met tien nummers van Samson & Gert die in een nieuw jasje worden gestoken en twee nieuwe liedjes. “Daar zijn we nu druk mee en ik hoop dat we daarna snel kunnen gaan toeren. Ik hoop dat ik geen tijd heb voor vakantie en snel een stampvolle agenda heb.”

