Exclusief voor abonnees Marie Verhulst is niet op zoek naar een nieuwe vriend: “Me tevreden stellen met een lief dat ik maar halfleuk vind lijkt me ook heel triest” Redactie

14 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik, het nieuwe baasje van Samson? Ik ga me niet opdringen bij papa en zou de verwachtingen ook niet kunnen inlossen”, zegt Marie Verhulst (23) in Dag Allemaal. Dus bewandelt ze liever haar eigen pad. “Natuurlijk droom ik ervan om ooit een programma voor volwassen kijkers te presenteren, maar net zoals in de liefde laat ik het over aan het toeval.”

Vlak voor ze eind deze maand het Studio 100 Zomerfestival presenteert, gaat Marie Verhulst nog drie dagen op vakantie met de familie. Da’s welkom, want het is al een drukke zomer geweest. “Als ik maar kan bijleren”, zegt ze. “Daarom was ik ook zo blij dat ik de opnameleiding van de ‘Nachtwacht’-film voor m’n rekening mocht nemen.”

Eerst even een hardnekkig gerucht checken, Marie: je zou iets hebben met Giovanni Kemper.

Dat is niet het geval!

Enig idee waar dat vandaan komt?

Goh, dat interesseert me eigenlijk niet. Mensen hebben ons misschien samen gezien omdat ik achter de schermen meewerkte aan de ‘Nachtwacht’-film, maar dan zou ik net zo goed een relatie kunnen hebben met Louis of Céline, hé. (twee andere acteurs uit de populaire Studio 100-serie, nvdr) We zijn goede vrienden en collega’s, meer niet. Ik ben ook niet op zoek naar een lief. Ik zal nooit bewust op zoek gaan.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis