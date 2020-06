Marie Verhulst heeft nieuw lief: “Nu heb ik iemand aan wie ik m'n verhaal kan vertellen” SDE

27 juni 2020

08u42

Bron: GVA 1 Showbizz Marie Verhulst (24) is van ‘t straat. Dat vertelt het nieuwe baasje van Samson in een interview met Gazet van Antwerpen. De identiteit van haar geliefde blijft voorlopig wel geheim.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wanneer de journalist van Gazet van Antwerpen wil weten of Marie al vaak verliefd geweest is, antwoordt ze: “Neen. Ik ben lang single geweest en heb gemerkt dat ik maar heel moeilijk verliefd word. Of dat de reden is dat er nog niemand in mijn leven is? Ik ga eerlijk zijn: er is nu wél iemand. Ze waren gestopt met dat te vragen, misschien omdat ik al zo lang single was. Maar als jij het nu vraagt, ga ik niet liegen.” Veel wil ze echter niet kwijt over haar nieuwe geliefde. “Ja, Marie heeft een lief, er is iemand. Dat lijkt me genoeg”, zegt ze. “Hij is zelf iemand die totaal niets met de media te maken heeft, dus respecteer ik dat.”

Ze geniet wel volop van die nieuwe relatie. “Of een relatie veel verandert voor mij? Toch wel. Dat betekent dat je altijd iemand hebt die je steunt en aan wie je je verhaal kan vertellen. Dat is een echte zaligheid.”

Lees ook:

Marie Verhulst woont onder één dak met gezin tijdens coronacrisis: “Mijn broer en ik zijn tegenpolen” (+)

Marie Verhulst wil haar broer niet in de keuken tijdens ‘Bake Off’: “Viktor, jij komt toch niét helpen, he?”

Samson & Marie krijgen nieuwe tv-reeks én nieuw huis: “Tips van papa? Nee, en complimentjes ook niet” (+)