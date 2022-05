Marie Verhulst gaat haar drukste zomer ooit tegemoet: “Jef en ik hebben nog geen tijd voor trouwplannen”

Er lijkt maar geen einde te komen aan Samson & Gert. Na het eerbetoon op Eén en de afscheidsshows in het Studio 100 Pop-Up Theater zendt Play4 komende zondag een speciale aflevering uit van ‘De Verhulstjes’ rond die allerlaatste show waarbij Gert de fakkel doorgeeft aan zijn dochter Marie. “En dan is het definitief gedaan”, grapt die laatste. “Maar we vonden dat een te belangrijk moment, zeker in de carrières van papa en mij, om niet vast te leggen op beeld. Normaal was het de bedoeling dat die laatste afscheidsshow al in het eerste seizoen van ‘De Verhulstjes’ zou zitten, maar door corona is alles twee jaar uitgesteld. En omdat we momenteel niet aan het draaien zijn voor een reeks, is het dus een special geworden.”