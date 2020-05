Exclusief voor abonnees Marie legt haar vader Gert Verhulst op de rooster ‘in hun kot’: “Papa, volgt er nog een broer of zus?” Wim Nijsten

27 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Het was al anderhalf jaar zorgvuldig gepland: dít voorjaar moest het moment de gloire van Marie Verhulst (24) worden, als nieuwe baasje van Samson. Maar toen brak de coronacrisis uit, gingen alle theaters op slot én werd papa Gert (52) opgevorderd om VIER weer slagkrachtig te maken met een extra lange reeks ‘Gert Late Night’. En zo zijn het toch weer de weken van Gert Verhulst geworden. Stof genoeg voor een indringend vader-dochter­gesprek in Dag Allemaal, uitzonderlijk geleid door Marie zelf.

Het zijn stille tijden bij Studio 100, waar het in het voorjaar normaal bruist van de activiteit. De Plopsa-parken zijn dicht, alle shows, musicals en de rest zijn uitgesteld. En de start van het nieuwe duo Samson & Marie (begin dit jaar gaf Gert Verhulst de fakkel als Samson-baasje door aan zijn dochter) ging ook al de mist in. De boosdoener heet natuurlijk corona. Marie, haar broer Viktor, papa Gert en zijn vrouw Ellen waren net met z’n vieren op skivakantie geweest toen de lockdown inging. En dus bleven ze maar bij elkaar, in Gerts villa in Oostduinkerke.

Al was Gert al gauw weer - aan een ritme van vier dagen per week - de deur uit voor de lockdown-reeks van ‘Gert Late Night’, die nu aan zijn laatste week toe is. En het moet gezegd: samen met ‘Blind Gekocht’ en ‘De Container Cup’ hebben Gert en z’n maat James Cooke het voorjaar van VIER op weekavonden gered. Vanaf volgende week is papa Gert dus weer fulltime thuis, en da’s allerminst een gedachte die aan dochter Marie een diepe zucht ontlokt.

