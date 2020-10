Marie en Samson maken zich klaar voor concerten: “Gelukkig is het coronavirus tussen mensen en hondjes niet gevaarlijk” MVO

04 oktober 2020

08u28

Bron: ANP 0 Showbizz De coronacrisis zorgt ervoor dat ook Samson & Marie voorlopig maar weinig aan optreden toekomen. Het beroemde hondje en zijn nieuwe baasje moesten afgelopen zomer bijna alles afgelasten.

“Deze zomer stonden eigenlijk heel veel optredens gepland, maar daar heeft corona een stokje voor gestoken”, vertelt Marie. “Maar dat betekent wel dat wij extra hebben kunnen oefenen en dat we aan onze zangkunsten gewerkt hebben.”

Dit najaar begint het duo eindelijk weer aan een concertreeks in België en Nederland. “Het voordeel voor ons is natuurlijk dat het coronavirus tussen mensen en hondjes niet gevaarlijk is”, grapt Marie. “Wij kunnen gewoon met z’n tweeën op pad. Maar het is wel leuker om op te treden voor mensen dan in een lege zaal natuurlijk.”

Gezichtjes

“Wij hopen dat ze dat stomme coronavirus zo snel mogelijk onder controle krijgen en dat wij weer naar de kinderen toe kunnen komen en hun gezichtjes kunnen zien. We kijken er enorm naar uit om te zien dat ze met onze liedjes meezingen.”

Als Marie en Samson toch nog langer moeten wachten, kunnen ze in ieder geval elkaar nog troosten. “Wij hebben gelukkig elkaar nog, wij kunnen elkaar knuffelen.”