Marianne (Leah Thys) gaat over de rooie in ‘Thuis’: vechtpartij verbrodt huwelijksfeest van Rosa Hans Luyten

19 oktober 2018

In 'Thuis' heeft Marianne Bastiaens nog eens voor een flinke portie drama gezorgd. Het personage van Leah Thys (73) verbrodde het romantische huwelijksfeest van Steven (Ben Van Ostade) en Rosa (Annick Segal) door op de vuist te gaan met de bruid en haar dochter. Gevolg: een pak schrammen en een blauw oog.

Het moest vrijdagavond de mooiste dag worden van Steven en Rosa, maar daar stak pittige Marianne een stokje voor. “Zoals elke verhaallijn in een soap gaat ook die van Marianne op en af. De voorbije weken was het wat minder spannend en zat ik vooral erg eenzaam of een lieve oma te wezen op mijn nieuw appartement. Als je dan plots zo’n mooie confrontatie met Rosa mag spelen, is dat een echte verademing. Kijkers denken vaak dat we elkaar ook in het echte leven niet kunnen uitstaan, maar dat is natuurlijk niet waar. Je kan juist enkel zulke scènes juist spelen omdat je net zo’n goede collega’s bent. Op de set was er een gevechtscoördinator aanwezig, maar Annick Segal en ik kozen ervoor om het deze keer iets soberder en minder agressief te spelen dan 19 jaar geleden. Toen grepen Rosa en Marianne elkaar op een treinperron bij de haren in een gevecht op leven en dood.”

Confrontatie

Her en der wordt die confrontatie nog steeds omschreven als de ‘meest iconische gevechtsscène in de Vlaamse tv-geschiedenis’ en werd die al eens nagespeeld in ‘Van algemeen nut’ bij Steven Van Herrewege en meer recent in ‘Gert Late Night’. “Ja, dat gevecht heeft toen wel wat stof doen opwaaien. Ik word daar vandaag nog steeds over aangesproken. En ik herinner me die ook alsof het gisteren was. Het leek op tv erg pijnlijk en gevaarlijk, maar op de set viel dat allemaal mee. Al bokste Annick me destijds bij de repetities één keer per vergissing serieus tegen mijn kin. (lacht)”

“Ik heb altijd geprobeerd om Marianne voldoende te nuanceren en er niet alleen veel venijnigheid maar ook veel liefs in te steken. Al zal ze altijd haar streken blijven behouden. Zeker als ze gejend wordt. Dan komt de onderhuids sudderende vete met Rosa altijd weer naar boven en kan je best uit haar buurt blijven. Zelf ben ik nog nooit zo over de rooie gegaan als Marianne in ‘Thuis’. Roepen en tieren, ja, dat wel. Maar iemand fysiek raken of met een stoel gooien? Nee, ik heb nog nooit met iemand gevochten of zelfs nog maar een stuk van het servies op de grond gegooid. Zoveel geweld zit er niet in mij. Al zal ik me ook niet laten doen, hoor.”