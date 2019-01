Mariah Carey wordt gechanteerd: 8 miljoen dollar betalen of ‘intieme’ video’s worden gelekt DBJ

16 januari 2019

13u34

Bron: TMZ 0 Showbizz Mariah Carey (48) klaagt haar voormalige persoonlijke assistent aan wegens chantage. De vrouw eist 8 miljoen dollar van de popdiva, anders zou ze ‘intieme’ video’s verspreiden.

Mariah Carey heeft een klacht ingediend tegen Lianna Azarian. Een drietal jaar geleden nam Carey de vrouw aan als persoonlijke assistant, maar volgens de zangeres duurde het niet lang vooraleer Azarian met haar creditcard naar de stad trok om persoonlijke spullen te kopen. Daarenboven vertelde ze tegen de verkopers dat ze inkopen deed voor Mariah Carey, waardoor ze voor andere spullen grote kortingen kreeg.

En dat is niet het enige. Azarian zou de koningin van het kerstlied ook hebben gefilmd terwijl ze ‘persoonlijke activiteiten’ aan het uitvoeren was. Die zouden, volgens de officiële klacht die website TMZ in handen kreeg, ‘vreselijk gênante’ beelden bevatten en erg schadelijk zijn voor het imago van Carey. Volgens de popzangeres heeft Azarian al enkele video’s getoond aan vrienden en had ze tegen hen gezegd dat ze vast en zeker ontslagen zou worden als Carey daar achter kwam.

Mariah Carey zegt dat ze Azarian 327.000 dollar (287.000 euro) per jaar betaalde voor haar job als persoonlijke assistent. In november ontsloeg ze de zangeres haar uiteindelijk en toen begon de chantage. Volgens Carey eist Azarian 8 miljoen dollar (7,02 miljoen euro) anders zou de confronterende video’s publiceren. Die zouden volgens de aanklacht beschreven worden als ‘intiem’.

Carey diende via haar advocaten nu officieel een klacht in, waarin ze de video’s terugeist. Ze klaagt de persoonlijke assistent aan voor persoonlijke schade.

