Margriet Hermans vertelt over haar kinderwens: “Ik heb toen zelfs bij Luc Appermont gepolst”

Amper vier jaar was Margriet toen haar vader haar in de vaart in Turnhout leerde zwemmen. “’En nu begin je te zwemmen, adem inhouden en kopje onder’ en inderdaad op een paar uur konden wij zwemmen”, vertelt Margriet aan Ann. Toen ze groter werd, ging ze met een vriendin mee naar de zwemclub. “Ik had nog nooit van een zwemclub gehoord, wij leefden nogal op een eiland. Ik ging mee op woensdag en vrijdagavond zwemmen en ik zwom daar in het begin iedereen verloren. Dat was omdat ik gewend was om de competitie aan te gaan met mijn broers.” Margriet bleek veel talent te hebben voor de vlinderslag. Toen ze zestien was ging ze zich daarom samen met haar trainer focussen op het zwemmen want die wilde met haar een medaille halen. “Ik heb dat gehaald in een zwembad in Brussel.” Op het Belgisch Kampioenschap won ze toen een zilveren medaille. “En iedereen groot applaus, want dat hadden ze nog niet meegemaakt in Turnhout. En ik zo fier als een gieter.”

Margriet Hermans spreekt met Ann ook openhartig over haar keuze om een bewust ongehuwde moeder te worden. “Een kind maakt een vrouw kwetsbaar. Ik dacht: stel je nu voor dat ik met één van mijn lieven een kind maak en die zegt achteraf: ik wil dat kind voor mij? Terwijl die relatie eigenlijk niet sterk genoeg is voor mij. Ik wilde me niet laten gijzelen omwille van een kind.” Maar Margriet had wel een sterke kinderwens, waarop ze besloot om zichzelf die vrijheid te geven. “Ik heb toen eens gepolst bij Luc Appermont en Frank Dingenen en Edwin Ysebaert, die van het ‘Eenzame Hartenbureau’. Die zei ‘ja’. Maar toen dacht ik ‘misschien moet ik er toch nog eens over nadenken’. Ik vond dat wel heel lief, want hij meende dat ook”, klinkt het. Maar een bekende Vlaming leek haar dan toch niet zo’n goed idee. In 1993 beviel ze van dochter, Celien, anderhalf jaar later leerde ze de man van haar dromen kennen, Frank Deloof.

Wie zo’n lange tv-carrière als Margriet Hermans heeft, moet toch wel eens iets meegemaakt hebben waarvan je denkt dat je het aan geen mens kan vertellen. En jawel, Margriet kreeg ooit Pico van ‘FC De Kampioenen’ over de vloer in een van haar talkshows om over zijn bijzondere hobby te spreken. “Hij had een hobby: duiven. Ik had toen gezegd, mannen let op, geef hem geen alcohol of drugs. Hou hem een beetje nuchter. De redactie lachte mij toen uit, maar ze hadden hem effectief niets gegeven. Hij (Pico) was toen toch stiekem buiten gaan blowen en kwam toen live in het programma. Hij was te stoned om iets te zeggen. Ik heb gezegd: ‘Pico, jij bent ook een duivenman’. En dan zijn we direct naar het filmpje gegaan. Hij heeft niks gezegd in het interview. De kijkers zullen wel gedacht hebben: die doet nu zo raar. Dat is echt één van de ergste momenten geweest, in al die interviews.”

