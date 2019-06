Margriet Hermans verloor 68 kilo door operatie: “Maar overtollig vel laten verwijderen durf ik niet” TDS

Margriet Hermans (65) maakt vanavond haar opwachting in 'Is er een dokter in de zaal?'. Ze is in ieder geval een ideaal panellid voor het programma: in 2000 ging ze onder het mes voor een 'Scopinaro', een ingreep die nog amper wordt uitgevoerd. Hermans verloor 68 kilo, maar ze denkt er niet aan om haar overtollig buikvel te laten verwijderen. "Dat durf ik niet, ik vind het té ingrijpend", zegt ze in Het Nieuwsblad.

Margriet Hermans woog 148 kilo toen ze een ‘Scopinaro’ liet uitvoeren, een ingreep waarbij een overbrugging wordt gemaakt tussen de dunne darm en de dikke darm, en ook een stuk van de maag en de galblaas worden weggenomen. Die operatie wordt nu nog amper uitgevoerd, omdat het het risico op complicaties te groot is.

Hermans speelde na de ingreep zo’n 68 kilo kwijt. Ze voelt zich goed in haar vel, maar moet na al die jaren nog altijd vitaminen en mineralen slikken. “Ik moet wel geregeld naar de dokter, dit is een opdracht voor het leven. Maar het was een kwestie van moeten: als ik was blijven eten en niets had gedaan, had ik zeshonderd kilo gewogen”, aldus Margriet.

Omdat Hermans zo veel kilos kwijtspeelde had ze natuurlijk buikvel te veel. “Maar dat durf ik niet laten weghalen. Ik vind het té ingrijpend”, klinkt het. “Een borstlift heb ik wel laten doen. Ik heb nog altijd mijn fierheid als vrouw. Met mijn operatie heb ik de duur en de kwaliteit van mijn leven aanzienlijk verlengd. Het enige nadeel is dat mensen me soms niet meer herkennen. Dan lach ik gewoon en weten ze het weer, mijn optimisme is gebleven”.