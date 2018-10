Margriet Hermans over haar vriend en collega, Walter Capiau: "Hij maakte fouten, maar hij maakte ook duizenden mensen dolgelukkig" MVO

11u41 10 Showbizz Margriet Hermans (64) kende Capiau niet alleen als collega, maar ook als goede vriend. Zijn overlijden was niet geheel onverwacht omdat Walter al een tijdje ziek was, maar dat maakt het er niet makkelijker op.

"Het blijft wat dubbel, natuurlijk," zucht ze. "Ik heb zoveel goede herinneringen aan hem. Hij was zo charismatisch, zo professioneel... Hij heeft duizenden mensen gelukkig gemaakt, daar ben ik zeker van."

Zijn carrière eindigde echter in mineur. "Hij is naar het eind toe enorm verketterd geweest, en dat heeft mij ook pijn gedaan. Was het deels zijn eigen schuld? Ja, waarschijnlijk wel. Maar het waren andere tijden en hij werd ook heel erg afgerekend op zijn geaardheid. Mensen hadden daar weinig begrip voor. Hoe hij daar toen voor is berispt, daar heb ik het nog altijd moeilijk mee."

Grieks hoedje

Gelukkig houdt ze vooral veel mooie herinneringen over aan Walter en de tijd die ze samen hebben doorgebracht. "Ik weet nog dat we voor Radio 2 samen met Luc Appermont op reis naar Kreta gingen. Mensen waren moe, ik was zelf erg verbrand, maar Walter wist altijd leven in de brouwerij te brengen. Hij had Griekse hoedjes meegebracht voor iedereen en begon spontaan de Sirtaki te dansen. Niet dat hij dat kon. (lacht) Maar hij deed graag alsof hij dat kon, en op den duur deed iedereen mee. Hij kon mensen zo makkelijk op de hand krijgen, dat was prachtig. Ik heb dat hoedje nog steeds. Ik heb het nooit kunnen wegdoen, omdat het emotionele waarde voor mij heeft."

"Daarnaast herinner ik me nog zijn spontane charme, waarmee hij het publiek inpakte. Waren we in de tv-studio, dan liep hij opeens naar de piano en zei hij: kom, Margriet, we gaan een liedje zingen! En dan zongen we samen een kerstliedje voor al die mensen. Dat werd nooit uitgezonden hoor, maar op het moment zelf was dat een super gezellige sfeer."

Oog voor talent

De laatste jaren trok Walter zich echter wat terug. "Ik zag hem niet zo vaak meer, omdat hij zich heel erg afsloot. Hij wilde niet meer naar buiten toe, om zo weinig mogelijk aandacht naar zich toe te trekken. Dat snapte ik wel, hij deed dat ook voor zijn vrienden en familie, want ik weet dat hij zijn familie héél graag gezien heeft." Ze zal zich dan ook altijd zijn positieve zelf herinneren. "Ja, hij heeft fouten gemaakt, maar hij heeft destijds ook veel mensen ontdekt en kansen gegeven in de mediawereld. Hij had oog voor talent. En met maar weinig middelen, zoals muziek en entertainment, heeft hij veel mensen gelukkig kunnen maken. Dat zal ik alvast nooit vergeten."