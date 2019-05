Margriet Hermans openhartig over haar borstoperatie en de moppen over haar uiterlijk MVO

31 mei 2019

21u58 1 Showbizz Evi neemt Margriet mee naar de spiegel voor een openhartig gesprek over ouder worden en Margriets lichaam. “Ik heb ooit een borstlifting laten doen. Ik was 68 kilo kwijt. Ik woog eerst 148 kilo en nu weeg ik 79 kilo dus dat is eigenlijk een volledige mens dat ik kwijt ben.”

“Je slankt af en mijn vel werd te groot. Ik kreeg echt van die borsten die je in documentaires zou kunnen zien dus heb ik een borstlift laten doen. Ik ben nu heel tevreden met het resultaat. De dokter zei nog om er siliconen in te stoppen maar ik wou geen vreemde dingen in mijn lijf”, vertelt Margriet openhartig.