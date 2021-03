Margriet Hermans open over seks en vrije liefde: "Overspel gaf ik gewoon toe aan mijn partner"

Programmamaakster Kat Kerkhofs (32) heeft het vanavond onder meer over polyamorie en praat met de 56-jarige Tamara, die twee relaties heeft met mannen die op hun beurt óók nog eens meerdere partners hebben. Toch komen de sappigste woorden van de aflevering uit de mond van Margriet Hermans, één van Kats bekende tafelgasten. "Swingen?", vraagt ze. "Nee, ik heb al werk genoeg met mijn echtgenoot en mezelf. Aan een derde moet je misschien nog alles uitleggen, want hoeveel mannen bestaan er die fatsoenlijk kunnen vingeren?" Taboedoorbrekend en eerlijk, zoals we van haar gewoon zijn.

Verliefd op vrouwen

Met veel animo haalt Margriet herinneringen op aan haar losbandige leven voor haar 40ste. "Knuffelen met verschillende mannen, lekker tussen de lakens kruipen op een vrij momentje: ik genóót daarvan. Ik had meestal ook geen partner. Soms wel, en dan gebeurde het dat ik bij een ander zat. Ik gaf dat 's anderendaags gewoon toe." Maar in Turnhout, waar ze opgroeide, waren ze minder ruimdenkend. "'Die van den Hermans is alleen gaan wonen, da's zeker een hoer!', zeiden de mensen toen ik thuis wegging op jonge leeftijd, zonder getrouwd te zijn. Dat kon toen blijkbaar niet." Gaan samenwonen met een vriendin om de kosten te delen, nog minder. "'Nu is ze toch wel lesbisch geworden zeker!', kreeg ik dan te horen." Margriet geeft toe dat er ooit vrouwen zijn gepasseerd in haar leven op wie ze verliefd was. "Je wordt verliefd op de chemie die iemand uitstraalt, vind ik."