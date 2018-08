Margriet Hermans ontslagen uit theatervoorstelling na kritiek op show met Jacky Lafon TDS/CD

22 augustus 2018

17u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Ze had er zo naar uitgekeken, naar de komische zaalshow ‘HD en D’ in Kusttheater ’t Colisée in Blankenberge. Margriet Hermans zou er vanaf 21 oktober samen met Jacky Lafon en Jef De Smedt een hele show lang moppen tappen en sketches opvoeren. Maar nadat Margriet kritiek heeft geuit op een andere voorstelling van het K usttheater, hebben zij nu prompt beslist de samenwerking stop te zetten. "Margriet had beter moeten weten", klinkt het.

"Ik heb al beter gezien. Pas op, Jacky is top in haar komische kunsten, maar ze mag die niet genoeg tonen. De zang is te overheersend, sketches komen te weinig aan bod. Maar iedereen doet zijn best en uiteindelijk amuseer je je wel". Dat was het oordeel van Margriet Hermans over 'Cruise Nostalgie', een zomershow met Jacky Lafon van Kusttheater ’t Colisée. Ze gaf de voorstelling 'maar' een score van 6,5 op 10, en dat is bij de organisatie serieus in het verkeerde keelgat geschoten.

Geld terug

"We hebben een storm aan reacties over ons heen gekregen na de uitlatingen van Margriet. De mensen zijn boos, en velen wilden plots hun geld terug of niet meer komen kijken naar de show", zegt Dirk Coryn van het Kusttheater. "Oké, ik begrijp dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening. Dat mag ook. Maar Margriet gaf hier zomaar haar ongezouten commentaar, en dat had ze niet mogen doen. Dat een eigen collega onze show zo afbreekt, dat kan niet. Dat doet pijn. Daarom hebben we beslist om de samenwerking met Margriet stop te zetten".

Volgens Dirk is het ontslag van Hermans een weloverwogen beslissing. "We hebben het eerst een week laten berusten. Wij waren niet gelukkig, maar wouden geen overhaast besluit nemen. Wij staan natuurlijk open voor andere meningen, maar voor ons bewijst die van het publiek alles. En wij hebben elke avond een staande ovatie", stelt Dirk. "Hier is Margriet dus in de fout gegaan." Ook Jacky en Jef staan achter de beslissing. "Voor de volle 100%. Ze zeiden zelf ook dat het zeer moeilijk zou zijn om een grappige sfeer te creëren op het podium, nadat ze zo werden afgebroken door Margriet. Ze hadden er zelf ook een heel slecht gevoel bij gekregen."

Vervanging gezocht

Het Kusttheater zoekt intussen al naar vervanging voor Hermans. "We zijn volop in onderhandeling met andere artiesten. Tegen volgende week zouden we zeker moeten weten wie de rol zal invullen". Ze benadrukken verder dat het concept van de show ongewijzigd blijft. "En ook de rest van de cast en de moppen zullen nog steeds dezelfde zijn. En of we ooit wél nog zullen samenwerken met Margriet? Daar kan ik nu nog niet op antwoorden. Ik hoop dat Margriet dit volwassen opneemt, en dat ze nu bij wijze van spreken geen proces gaat voeren. Ze had gewoon beter moeten weten".

Margriet Hermans heeft zelf nog niet gereageerd op haar ontslag.

Niet netjes deze commentaar,publiek geeft staande ovatie,uitverkocht,ik heb zo genoten,laat het publiek spreken #uitverkocht #zaligenamiddag #staandeovatie Een foto die is geplaatst door null (@jefdesmedt) op 14 aug 2018 om 17:37 CEST