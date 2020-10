Margriet Hermans huwde twintig jaar geleden in Las Vegas: “Ik zat klem in de limo... een hilarisch moment!”

Showbizz Margriet Hermans rouwt om de dood van haar broer: “Zonder de coronacri­sis was Jan er misschien nog geweest”

2 juli “Op een paar seconden was het afgelopen. Ik was drie dagen ervoor nog bij hem langsgeweest.” De coronacrisis heeft er diep ingehakt bij Margriet Hermans (65). Twee weken geleden verloor ze haar broer, wat zonder de lockdown misschien vermeden had kunnen worden. In een gesprek met Dag Allemaal vertelt ze over de band met haar familie, de moeilijke financiële situatie van dochter Celien en onze ‘lange-tenenmaatschappij’. “Als ik een klacht had moeten indienen telkens iemand een grap maakte over mijn gewicht...”