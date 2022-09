Margriet Hermans geeft bijzondere tip in ‘De allerslimste mens ter wereld’: “Daar ruik ik graag aan bij mijn man”

Showbizz Gert Verhulst over controver­se na n-woord in ‘De Tafel Van Vier’: “Ik wist dat het iets teweeg zou brengen”

“Ik ben tevreden in zijn totaliteit. We hebben vier programma’s gemaakt die ergens over gingen”, aldus Verhulst in een interview met De Morgen. Hij heeft het ook over de grote controverse nadat hij een dertigtal keer het n-woord zei tijdens een discussie over de ‘woke-cultuur’. “We zijn ook een paar keer de mist ingegaan, dat is onvermijdelijk als je live gaat.”

