Margot Robbie voor seksscènes met Leonardo DiCaprio: “Had enkele shots tequila nodig”

In die stomende scène is te zien hoe ze het drugsverslaafde personage van DiCaprio verleidt in een ultrakort jurkje en lingeriesetje tot ze van hem alles gedaan krijgt. Pikant en behoorlijk spannend om te draaien, vertelt Robbie, die tijdens de opnames 22 jaar was. Ze was bloednerveus om de scène op te nemen. “Ik ga hier niet over liegen, ik was echt heel zenuwachtig en dus had ik enkele shots tequila nodig. Achteraf klinkt het nogal stom, maar ik had nooit verwacht dat deze film zo’n groot succes zou worden. Ik dacht dat niemand me zou opmerken, omdat alle aandacht naar DiCaprio zou gaan.”