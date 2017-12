Margot Robbie straalt naast Tonya Harding tijdens première van nieuwe film 'I, Tonya' EVDB

13u26 0 Photo News Showbizz Margot Robbie vertolkt de rol van kunstschaatsster Tonya Harding in haar nieuwe film 'I, Tonya'. Ze was dan ook enorm gelukkig toen de echte Tonya Harding haar vergezelde op de rode loper tijdens de première van de film in Los Angeles.

'I, Tonya' vertelt het verhaal van Tonya Harding, een Amerikaanse voormalige kunstschaatsster. Ze werd twee maal Amerikaanse kampioene bij het kunstrijden en werd in 1991 tweede bij het Wereldkampioenschap. Ze was ook de tweede vrouw die een drievoudige axel sprong uitvoerde tijdens een wedstrijd.

De 27-jarige actrice vond het duidelijk een hele eer om naast de persoon te staan waarop haar personage is gebaseerd. Ze riep zelfs "Zalig!" naar haar man, Tom Ackerley. Robbie verscheen eerst op de rode loper met hem, maar ruilde hem even later zonder tegenspreken in voor Harding.

Tonya Harding was duidelijk overweldigd door het hele gebeuren, ze moest zelfs enkele tranen wegvegen.

