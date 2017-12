Margot Robbie is blij met #metoo Actrice looft solidariteit onder collega's EDA

13u55

Bron: Hollywood Reporter 0 REUTERS Showbizz Actrice Margot Robbie (27) voelt een enorme samenhorigheid onder vrouwen in Hollywood nu de afgelopen maanden tientallen slachtoffers van seksueel wangedrag naar buiten stapten met hun verhaal. "Het is geweldig, maar wel triest dat dat uit zo'n vreselijke situatie moet voortkomen", aldus de Suicide Squad-actrice aan The Hollywood Reporter.

Margot beweert zelf nooit slachtoffer te zijn geweest van enig misbruik, maar zet zich wel graag in om het te voorkomen. "Ik heb in de afgelopen maanden nog nooit zoveel actrices gesproken die ik nog nooit had ontmoet", aldus de Australische. "Actrices, waarvan ik nogal star struck zou zijn als ik ze zou ontmoeten, vroegen me of ik erbij betrokken wilde zijn."

Zo'n platform heeft twee kanten, denkt Margot. "Aan de ene kant is het een geweldige kans maar aan de andere kant is het ook een enorme verantwoordelijkheid om het op de juiste manier aan te pakken en iets positiefs uit een vreselijke situatie te halen."

RV Robbie is onder meer bekend van haar rol in Suicide Squad waarin ze te zien was naast Jared Leto, Will Smith en Cara Delevingne.