Margot Robbie bevestigt twee extra 'Harley Quinn'-films

De geruchten kloppen! De populaire bad girl krijgt aparte film én zit in nieuwe 'Suicide Squad' spin-off.

In een reeks interviews om haar nieuwe film 'I, Tonya' (de biografische prent over kunstschaatsster Tonya Harding) te promoten, had actrice Margot Robbie ook leuk nieuws voor de fans van Harley Quinn, haar populaire personage in de hitfilm 'Suicide Squad'. Margot bevestigde niet alleen dat het personage een eigen film krijgt, ze gaf ook mee dat ze als producer werkt aan een spin-off waarin Harley Quinn het gezelschap krijgt van andere vrouwelijke schurken uit het DC Comics-universum. "We gaan haar laten samenwerken met legendarische gangsters als Catwoman en Poison Ivy", zei ze. "Ik kijk daar zo naar uit! Al die sterke vrouwen in één film, dat moet wel vuurwerk geven." Volgens Margot mag de nieuwe Harley Quinn-film in de loop van 2019 verwacht worden. De prent met de andere dames, werktitel: 'Gotham City Sirens', zou een jaar later in de bioscoop verschijnen.

RV Margot Robbie als Harley Quinn.

RV Harley Quinn is zo populair dat ze nu een eigen film krijgt.

ap In 'Suicide Squad', de hitfilm uit 2016.