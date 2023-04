Margot Hallemans heeft goed nieuws voor 'Familie'-fans: "Nog voor het einde van dit seizoen keer ik terug”

TV Tweede seizoen van ‘House of the Dragon’ krijgt steeds meer vorm: deze acteurs krijgen een rol in het vervolg

Goed nieuws voor fans van ‘House of the Dragon’, de prequel van de populaire reeks ‘Game of Thrones’. Er is namelijk extra informatie opgedoken over het tweede deel van de spin-off. Zo mogen we in het vervolg al minstens vier nieuwe gezichten verwachten.